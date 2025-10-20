ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 0,5-1,0% в октябре - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, на заседании 24 октября понизит ключевую ставку на 0,5-1,0%, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Несмотря на новостной фон не в пользу снижения ставки, комментарии главы Банка России и отмечаемое снижение денежной массы М2, по мнению эксперта, дают шанс на снижение ключевой ставки уже на октябрьском заседании.

"В базовом сценарии 24 октября мы ожидаем снижение ставки на 0,5-1,0%, при этом сигнал регулятора останется жестким, что говорит в пользу сохранения ставки на высоких уровнях (15-16%) к концу год, - прогнозирует Тимошенко. - Кредитно-депозитные ставки банков могут слегка скорректироваться в сторону понижения, но не значительно, с оглядкой на конкурентную среду. Можно сказать, что сейчас проходит скорее "тонкая настройка" ставок, чем переход к устойчивому циклу их снижения".

Решение по ключевой ставке в случае незначительного снижения ставки и сохранения жесткого сигнала регулятора сохранит высокие рублевые ставки как фактор поддержки национальной валюты, полагает эксперт банка.

"Вместе с тем, курс рубля определяется главным образом экспортно-импортным балансом, где на фоне выпадающих экспортных доходов и роста спроса на импорт к концу года можно ожидать постепенное ослабление рубля до уровней 90 руб./$1 и выше к концу 2025 года", - указывает Тимошенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.