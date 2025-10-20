Курс пары рубль/юань сохраняет потенциал роста до 11,50 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань сохраняет потенциал роста до 11,50 руб./юань, если ЦБ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во второй половине минувшей недели перешел к заметному ослаблению, - пишут аналитики. - Коррекции на рынке способствовали не столько снизившиеся цены на нефть, сколько резкое снижение рыночных ставок в РФ. В понедельник утром курс CNY/RUB находится у 11,38 руб./юань. Другие валюты EM двигаются разнонаправленно. В целом у курса сохраняется потенциал к росту в сторону 11,50 руб./юань, если ЦБ в пятницу не удивит инвесторов особо жесткими сигналами".

Эксперты банка указывают, что в центре внимания на текущей неделе будет не только геополитика, но и пятничное заседание ЦБ РФ. Инфляция в стране ускорилась, но ее динамика остается в рамках прогнозов Банка России.

"С учетом пятничных данных, показавших заметное замедление кредитования в сентябре, российский регулятор может снизить ставку на 50-100 б.п., - допускают стратеги. - Впрочем, фактором неопределенности остаются октябрьские инфляционные ожидания населения (выйдут в среду), которые с учетом всех вводных должны значимо вырасти".

