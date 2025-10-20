Потенциал роста цены платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу - "Цифра брокер"

Долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Цифра брокер" Дмитрия Вишневского.

"Резкий рост стоимости платины в 2025 году - более чем на 70% до $1745 за унцию - обусловлен сочетанием серьезного дефицита предложения драгметалла, вызванного сокращением добычи, ограниченным объемом вторичной переработки и укрепляющимся инвестиционным спросом на фоне рекордного роста цен на золото, а также желанием инвесторов найти альтернативу перегретому рынку золота, - отмечает эксперт в комментарии. - Инвестиционный интерес усиливается благодаря ослаблению доллара США, торговым противостоянием между США и Китаем, а также растущему спросу на платину в ювелирном секторе и промышленности, что в сочетании с дефицитом формирует мощное ценовое давление.

На взгляд Вишневского, инвесторы в целом проявляют повышенный интерес к драгоценным металлам в 2025 году на фоне высокой экономической и геополитической неопределенности, повышения инфляции и волатильности на рынках, что делает их важным инструментом хеджирования рисков и сохранения капитала. Однако платина опережает золото и серебро по росту стоимости благодаря сочетанию ограниченного предложения, промышленного спроса и растущему инвестиционному интересу, вызванному поиском инвесторами альтернатив перегретому рынку золота и стремлением диверсифицировать портфели.

"Текущие уровни цен на платину, достигшие максимума за 12 лет, в значительной степени оправданы и подкреплены долговременными фундаментальными драйверами - ростом спроса в водородной энергетике, расширением платинового сегмента на китайском ювелирном рынке и стабильным использованием в автомобильных катализаторах, - указывает аналитик. - В то же время сохраняются риски, связанные с возможным сокращением производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и неопределенностью в монетарной политике мировых центральных банков, что может сделать дальнейшее движение цены крайне волатильным и непредсказуемым".

По мнению стратега инвесткомпании, долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, однако для более выгодного входа инвесторам можно порекомендовать дождаться краткосрочной коррекции на рынке.

