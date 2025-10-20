Вероятно продолжение восстановления индекса RGBI на текущей неделе - ПСБ

Вероятно продолжение восстановления индекса RGBI на текущей неделе до уровней выше 116 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI завершил прошлую неделю внушительным отскоком до 115,7 после продолжительной консолидации на минимумах с лета (113-114 пунктов), - напоминает аналитик. - Ранее мы отмечали, что рынок ОФЗ перепродан, и триггером для коррекционного движения вверх стал телефонный разговор и подготовка новой встречи президентов России и США".

В начале этой недели позитив от улучшения внешней ситуации продолжит подпитывать рынок ОФЗ, считает Грицевич. Кроме того, интрига решения ЦБ по ключевой ставке на опорном заседании в пятницу будет поддерживать котировки госбумаг.

"Учитывая достаточно консервативные ожидания по ставке (ее сохранение до весны 2026 года, согласно котировкам процентных деривативов), даже небольшое снижение ставки на 50 б.п. способно дать позитивный импульс для продолжения восстановления индекса RGBI, - полагает эксперт банка. - Напомним, на прогноз по ставке - снижение на 100 б.п. до конца года. В результате, до заседания ЦБ ожидаем закрепления индекса RGBI выше 116 пунктов с перспективой дальнейшего роста после решения и публикации обновленных прогнозов регулятором".

