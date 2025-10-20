Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Аналитик допускает, что резкое укрепление рубля в начале прошедшей недели было связано с разовой корпоративной историей, обеспечившей сильный рост предложения валюты на рынке.

"В среднесрочной перспективе более вероятен тренд к умеренному ослаблению рубля (в район 12 руб./юань до конца года), что обусловлено устойчивым сужением внешнеторгового профицита, - прогнозирует Попов. - Так в августе, второй раз за три месяца зафиксирован дефицит счета текущих операций ($0,9 млрд, в июне дефицит $0,3 млрд), который формируется на фоне стагнации стоимостных объемов товарного экспорта, при быстром росте импорта услуг (туристических и транспортных)".

При этом жесткая ДКП, на взгляд эксперта, сдерживает рост импорта и тем самым ограничивает пространство для ослабления рубля. И даже в случае дальнейшего снижения ключевой ставки в предстоящую пятницу стабилизирующее влияние ДКП на валютный рынок сохранится (по консенсус-прогнозу ЦБ, наиболее вероятным сценарием является символическое снижение ключевой ставки на 50 б.п.).

"В краткосрочной перспективе формирование тренда к ослаблению рубля будет дополнительно сдерживаться поддержанием повышенной активности экспортеров на рынке в преддверии октябрьских выплат по нефтегазовым сборам в госбюджет, - отмечает Попов. - Таким образом, на текущей неделе наиболее вероятным сценарием траектории курса рубля представляется продолжения его широких колебаний с тяготением к верхней части диапазона 11-11,5 руб./юань. Также высоковероятно возобновление попыток закрепиться в новом диапазоне 11,5-12 руб./юань".

