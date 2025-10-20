.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Выдачи льготной ипотеки сократились впервые за четыре месяца
В сентябре выдачи льготной ипотеки сократились впервые за четыре месяца. Доля госпрограмм в общем объеме выдачи опустилась до минимальных значений с начала года, хотя и сохраняет доминирование - 58% в количественном и 74% в денежном выражении. Такая...
 
В России предложили ввести обязательную правовую экспертизу сделок с недвижимостью
Проводить обязательную правовую экспертизу при удостоверении сделок по купле-продаже недвижимости предложили в Госдуме. Такая инициатива направлена в Минюст, пишут "Известия". Предложение возникло на фоне участившихся случаев мошенничества: сотни...
 
Бесконтактные проверки бизнеса: в ход идут ИИ и БПЛА
Количество проверок бизнеса осталось рекордно низким даже после отмены моратория на проверки в 2025 году, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов - 2025 в Красноярске....
 
20 октября 2025 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона

Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась тема урегулирования конфликта вокруг Украины, а также была достигнута договоренность о скорой личной встрече двух президентов в Будапеште, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ, сообщила в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники. "В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - пишет газета. По ее данным, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По данным одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, и "если Путин этого захочет, он вас уничтожит". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать. "Вот эта красная линия - я даже не знаю места, по которым она проходит. Я там никогда не был", - привел источник газеты слова американского президента.

По информации Financial Times, говоря о российской экономике, Трамп заявил, что "с ней все хорошо".

Президент США также предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий. "Ну, он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) наверняка что-то заберет. Они же сражались", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Кроме того, президент США вновь заявил, что его страна нуждается в "томагавках", отвечая на вопрос о возможных поставках этих ракет Украине. "Украина спрашивала меня, можно ли им получить "томагавки", и я рассматриваю этот вариант", - сказал Трамп в интервью Fox News. Он напомнил, что обсуждал эту тему с Путиным, и "он не был рад". "Мы должны помнить об одном: они (ракеты - ИФ) нужны нам самим", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления президента США Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем. Трамп сказал, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Азиатские фондовые индексы растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу на заявлениях президента США Дональда Трампа, смягчивших опасения в отношении торговой войны с Китаем. На этом фоне китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 2,3%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам октябрьского заседания. Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $60,8 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,38%, до $61,29 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи ушли вниз на 0,85%, до $57,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на 0,14%, до $57,54 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках. Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Трейдеры также ждут встречи президента США Трампа с президентом РФ Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России. Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,457 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,682 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 октября вырос на 0,24% и составил 116,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,26%, поднявшись до 1163,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+2%), "АФК Система-1Р-11" (+1,3%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+1,2%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,42%), "Автодор-003Р-02" (-0,34%) и "РЖД-001P-02R" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПЭТ Пласт" 21 октября начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 165 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых до погашения. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Уральская кузница" (MOEX: URKZ) (Челябинская область, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) 28 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 31 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования (тест N6), а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

МКАО "Воксис" 29 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 21,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 23,75% годовых. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 октября 2025 года 11:21
Потенциал роста цены платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу - "Цифра брокер"
Долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Цифра брокер" Дмитрия Вишневского. "Резкий рост стоимости платины в 2025 году - более чем на 70% до $1745 за унцию - обусловлен...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 11:00
Вероятно продолжение восстановления индекса RGBI на текущей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение восстановления индекса RGBI на текущей неделе до уровней выше 116 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI завершил прошлую неделю внушительным отскоком до 115,7 после продолжительной...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 10:35
Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Аналитик допускает, что резкое укрепление рубля в начале прошедшей недели было связано с разовой корпоративной...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 10:23
Рубль утром укрепляется в паре с юанем несмотря на падение нефти
Москва. 20 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет несмотря на падение нефти.    читать дальше
.
20 октября 2025 года 10:14
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 80-83 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 80-83 руб./$1, по паре рубль/евро - 94-97 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. На взгляд эксперта, добавляют оптимизма рынку...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 09:56
Рынок акций готовится к новому рывку - "Солид Брокер"
дорога к 2800 пунктам для индекса Мосбиржи открыта, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Солид Брокер". "Российский фондовый рынок демонстрирует признаки стабилизации после бурной недели пробоем уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, - отмечают эксперты. - Дорога для 2800 пунктов...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 09:46
Акции Полюса отстали от роста цены золота в последнее время - "Алор Брокер"
Акции "Полюса" отстали от роста цены золота в последнее время - их стоит продолжать держать и даже покупать на глубоких просадках, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Последние дни слабенько торгуются акции "Полюса", - отмечает...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 09:31
Геополитическое потепление играет против рубля - БКС Экспресс
Геополитическое потепление играет против рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Рубль быстро снижается, инвалюты отбивают потери последних недель - с четверга курсы подскочили на 4%, - отмечает аналитик. - Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 09:15
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ВВП Китая в 3К2025, инвестиции в основные средства, розничные продажи, промышленное производство за сентябрь; процентная ставка для первоклассных заемщиков...    читать дальше
.
20 октября 2025 года 09:14
Мировые фондовые рынки позитивно оценили завления Трампа по КНР
Фондовые индексы США в пятницу выросли, рынок оценивал заявления Трампа про КНР. Фондовые индексы Азии растут вслед за Уолл-стрит, японский Nikkei 225 прибавляет 2,9%. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ на неделе отскочил выше 2720п по индексу Мосбиржи после переговоров Трампа и Путина
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:30
Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растерял весь рост предыдущих сессий
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.