Цены рублевых корпбондов в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона

Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась тема урегулирования конфликта вокруг Украины, а также была достигнута договоренность о скорой личной встрече двух президентов в Будапеште, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Трамп на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждал его пойти на уступки для прекращения конфликта с РФ, сообщила в воскресенье Financial Times со ссылкой на источники. "В ходе непростой встречи в пятницу в Белом доме Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять российские условия для завершения конфликта", - пишет газета. По ее данным, Трамп говорил собеседнику, что в противном случае Россия может "уничтожить Украину".

По данным одного из источников, Трамп заявил, что Украина проигрывает вооруженный конфликт, и "если Путин этого захочет, он вас уничтожит". Собеседники издания утверждают, что встреча множество раз "доходила до словесной перепалки", а Трамп "все время ругался".

В статье говорится, что Трамп, в частности, призывал Киев согласиться на передачу всего Донбасса России. Также в какой-то момент он отшвырнул карты зон боевых действий, пояснив, что ему надоело их рассматривать. "Вот эта красная линия - я даже не знаю места, по которым она проходит. Я там никогда не был", - привел источник газеты слова американского президента.

По информации Financial Times, говоря о российской экономике, Трамп заявил, что "с ней все хорошо".

Президент США также предположил, что после завершения конфликта с Россией Украина лишится части своих территорий. "Ну, он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) наверняка что-то заберет. Они же сражались", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Кроме того, президент США вновь заявил, что его страна нуждается в "томагавках", отвечая на вопрос о возможных поставках этих ракет Украине. "Украина спрашивала меня, можно ли им получить "томагавки", и я рассматриваю этот вариант", - сказал Трамп в интервью Fox News. Он напомнил, что обсуждал эту тему с Путиным, и "он не был рад". "Мы должны помнить об одном: они (ракеты - ИФ) нужны нам самим", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления президента США Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем. Трамп сказал, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Азиатские фондовые индексы растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу на заявлениях президента США Дональда Трампа, смягчивших опасения в отношении торговой войны с Китаем. На этом фоне китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 2,3%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам октябрьского заседания. Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $60,8 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,38%, до $61,29 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи ушли вниз на 0,85%, до $57,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на 0,14%, до $57,54 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках. Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Трейдеры также ждут встречи президента США Трампа с президентом РФ Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России. Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,457 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,682 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 октября вырос на 0,24% и составил 116,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,26%, поднявшись до 1163,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+2%), "АФК Система-1Р-11" (+1,3%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+1,2%) и "Почта России БО-002P-02" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,42%), "Автодор-003Р-02" (-0,34%) и "РЖД-001P-02R" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПЭТ Пласт" 21 октября начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 165 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых до погашения. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних 12 купонных периодов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Уральская кузница" (MOEX: URKZ) (Челябинская область, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) 28 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 31 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования (тест N6), а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

МКАО "Воксис" 29 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 21,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 23,75% годовых. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.