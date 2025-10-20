Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 80-83 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 80-83 руб./$1, по паре рубль/евро - 94-97 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

На взгляд эксперта, добавляют оптимизма рынку данные по годовой инфляции в РФ, которая в сентябре показала замедление до 7,98%. В фокусе на неделе - решение по ключевой ставке, которое, в случае ее незначительного снижения и сохранения жесткого сигнала регулятора, сохранит высокие рублевые ставки как фактор поддержки рубля, полагает Тимошенко.

"Однако приоритетным для дальнейшей траектории его движения по-прежнему остается экспортно-импортный баланс, - подчеркивает он. - Между тем на поддержку от нефтяных цен рассчитывать пока скорее не приходится - у мировых цен на "черное золото" тренд на снижение на фоне геополитической неопределенности, а также свежих данных по запасам в США. Тем временем дефицит бюджета США сократился, что может стать фактором поддержки доллара".

