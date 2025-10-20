Рынок акций готовится к новому рывку - "Солид Брокер"

Рынок акций готовится к новому рывку - дорога к 2800 пунктам для индекса Мосбиржи открыта, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Солид Брокер".

"Российский фондовый рынок демонстрирует признаки стабилизации после бурной недели пробоем уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, - отмечают эксперты. - Дорога для 2800 пунктов открыта, но волатильность остается высокой на фоне геополитических сдвигов и ожидания решений ЦБ. Впереди - подготовка к встрече представителей МИД США и России. Если переговоры сдвинутся с мертвой точки, это может стать мощным катализатором для роста индекса. Пока же рынок ждет конкретики".

На взгляд аналитиков, следующим мощным раздражителем рынка станет заседание ЦБ РФ по ставке в пятницу. Сейчас новостной фон улучшается, что подогревает спекулятивный интерес.

Фактором поддержки, по их мнению, может стать ослабление рубля. После недели постоянного укрепления произошел разворот - рубль ослаб до 80,98 руб./$1. "Недавнее резкое укрепление связывают с выплатой индийскими нефтяными компаниями части долга "Роснефти" в юанях - компания конвертировала средства в рубли, что временно усилило национальную валюту, - подчеркивается в комментарии. - Сейчас коррекция рубля выглядит вероятной и даже желательной для экспортеров, это поддержит котировки нефтегазового и металлургического секторов".

