Геополитическое потепление играет против рубля - БКС Экспресс

Геополитическое потепление играет против рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Рубль быстро снижается, инвалюты отбивают потери последних недель - с четверга курсы подскочили на 4%, - отмечает аналитик. - Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из Индекса Мосбиржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться на уровни над 85 руб./$1, евро быть у 100 руб./EUR, юань - к 12 руб. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой - пока же шел приток валюты за более дорогой баррель".

