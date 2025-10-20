.
20 октября 2025 года 09:31
Геополитическое потепление играет против рубля - БКС Экспресс
Геополитическое потепление играет против рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Рубль быстро снижается, инвалюты отбивают потери последних недель - с четверга курсы подскочили на 4%, - отмечает аналитик. - Восстановление курсов позитивно для бумаг экспортеров из Индекса Мосбиржи. Валютный фактор снижает негатив от октябрьского провала нефти и газа. До конца года курсы видятся еще выше, и доллар может вернуться на уровни над 85 руб./$1, евро быть у 100 руб./EUR, юань - к 12 руб. Геополитическое потепление играет скорее против рубля, поскольку растут ожидания нормализации импорта. А экспорт может снизиться в ближайшие месяцы на фоне срабатывания эффекта временного лага между поставкой сырья и оплатой - пока же шел приток валюты за более дорогой баррель". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
20 октября 2025 года 11:21
Потенциал роста цены платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу - "Цифра брокер"
Долгосрочный потенциал платины сохраняется благодаря фундаментальному дефициту и растущему спросу в различных секторах, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Цифра брокер" Дмитрия Вишневского. "Резкий рост стоимости платины в 2025 году - более чем на 70% до $1745 за унцию - обусловлен... читать дальше
.20 октября 2025 года 11:00
Вероятно продолжение восстановления индекса RGBI на текущей неделе до уровней выше 116 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI завершил прошлую неделю внушительным отскоком до 115,7 после продолжительной... читать дальше
.20 октября 2025 года 10:35
Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, будет тяготеть к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Аналитик допускает, что резкое укрепление рубля в начале прошедшей недели было связано с разовой корпоративной... читать дальше
.20 октября 2025 года 10:23
Москва. 20 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет несмотря на падение нефти. читать дальше
.20 октября 2025 года 10:14
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 80-83 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 80-83 руб./$1, по паре рубль/евро - 94-97 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. На взгляд эксперта, добавляют оптимизма рынку... читать дальше
.20 октября 2025 года 09:56
дорога к 2800 пунктам для индекса Мосбиржи открыта, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Солид Брокер". "Российский фондовый рынок демонстрирует признаки стабилизации после бурной недели пробоем уровня 2750 пунктов по индексу Мосбиржи, - отмечают эксперты. - Дорога для 2800 пунктов... читать дальше
.20 октября 2025 года 09:46
Акции "Полюса" отстали от роста цены золота в последнее время - их стоит продолжать держать и даже покупать на глубоких просадках, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Последние дни слабенько торгуются акции "Полюса", - отмечает... читать дальше
.20 октября 2025 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона
Москва. 20 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут вновь подрасти, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого обсуждалась тема урегулирования конфликта вокруг Украины, а также была достигнута договоренность о скорой личной встрече двух президентов в Будапеште, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 октября 2025 года 09:15
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ВВП Китая в 3К2025, инвестиции в основные средства, розничные продажи, промышленное производство за сентябрь; процентная ставка для первоклассных заемщиков... читать дальше
.20 октября 2025 года 09:14
Фондовые индексы США в пятницу выросли, рынок оценивал заявления Трампа про КНР. Фондовые индексы Азии растут вслед за Уолл-стрит, японский Nikkei 225 прибавляет 2,9%. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:30
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на... читать дальше
.17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму... читать дальше
