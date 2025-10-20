Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП Китая в 3К2025, инвестиции в основные средства, розничные продажи, промышленное производство за сентябрь;

процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- индекс цен производителей Германии в сентябре;

- промышленное производство США в сентябре;

- операционные результаты "Европлана" за 3-й кв. 2025 года;

- финансовые результаты "Северстали" за 3-й кв. 2025 года по МСФО.

