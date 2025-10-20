Мировые фондовые рынки позитивно оценили завления Трампа по КНР

Фондовые индексы США в пятницу выросли, рынок оценивал заявления Трампа про КНР. Фондовые индексы Азии растут вслед за Уолл-стрит, японский Nikkei 225 прибавляет 2,9%. Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли на фоне позитивной реакции инвесторов на заявления президента США Дональда Трампа, которые смягчили опасения относительно дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, сообщает Trading Economics.

Трамп сказал, что верит в развитие торговых отношений с Китаем в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение. "Я думаю, все будет хорошо, но для этого мы должны заключить честную сделку", - заявил он в интервью телеканалу Fox News в пятницу.

Президент США также подтвердил, что через пару недель встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, где будет проходить саммит АТЭС.

Лидерами подъема стали акции производителей потребительских товаров и представителей энергетического и финансового секторов.

American Express Co. (SPB: AXP) в третьем квартале увеличила выручку на 11% в годовом выражении - до рекорда. Котировки акций одного из лидеров американского рынка пластиковых карт взлетели на 7,3%, что стало самым значительным ростом среди компонентов Dow Jones.

Fifth Third Bancorp в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 14,3%. Цена бумаг регионального банка повысилась на 1,3%.

Акции Zions Bancorporation и Western Alliance подорожали на 5,8% и 3,1% соответственно, восстанавливаясь после существенного снижения по итогам предыдущих торгов. Стоимость бумаг других региональных банков также выросла, в том числе Capital One Financial Corp. - на 4%, Truist Financial - на 3,7%, Synchrony Financial - на 1,8%.

Акции Kenvue Inc. подскочили в цене на 8,4% и стали лидером подъема среди компаний из S&P 500. Это было обусловлено коррекцией после падения в четверг.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличились на 2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,5%, Estee Lauder Cos. - на 4,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,9%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1,3%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG), Walmart Inc. (SPB: WMT) и Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%.

В то же время цена акций SLB (бывшая Schlumberger) снизилась на 0,9%. Нефтесервисная компания в июле-сентябре снизила чистую прибыль на 27%, выручку - на 3%, хотя оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов.

Бумаги Newmont Corp. подешевели на 7,6%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 6,9%, Bank of New York Mellon Corp. - на 0,7%, Eli Lilly (SPB: LLY) - на 2%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 2,6%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4,2%, Albemarle Corp. - на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 238,37 пункта (на 0,52%) и достиг 46190,61 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 34,94 пункта (на 0,53%) - до 6664,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 117,44 пункта (на 0,52%) и завершил сессию на отметке 22679,97 пункта.

За прошедшую неделю S&P 500 вырос на 1,7%, Dow Jones - на 1,6%, Nasdaq - на 2,1%.

Азиатские фондовые индексы растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу на заявлениях президента США Дональда Трампа, смягчивших опасения в отношении торговой войны с Китаем.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 2,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам октябрьского заседания.

Между тем китайская экономика в третьем квартале выросла на 4,8% в годовом выражении, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Темпы роста ВВП замедлились с 5,2% в апреле-июне. Аналитики в среднем также ожидали ослабления подъема до 4,8%, по данным Trading Economics.

Промышленное производство в Китае в сентябре неожиданно увеличилось на 6,5% в годовом выражении, по данным ГСУ. Таким образом, рост ускорился с 5,2% в августе. Эксперты прогнозировали снижение темпов подъема до 5%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3% в годовом выражении (в августе - на 3,4%). Консенсус-прогноз предполагал увеличение на 2,9%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Shenzhou International Group Holdings, дорожающие на 5,9%.

Рыночная стоимость Netease Inc. (SPB: NTES) увеличивается на 5,5%, Sands China - на 4,8%, Alibaba (SPB: BABA) - на 4,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 4,4%.

Longfor Group Holdings теряет 1,7% капитализации, Chow Tai Fook Jewellery - 1,6%, Hansoh Pharmaceutical - 1,1%, China Telecom - 0,9%, Orient Overseas (International) Ltd. - 0,6%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,9%.

Во вторник инвесторы ждут голосования руководства политических партий Японии, по итогам которого станет известно имя нового премьер-министра. Настроения на рынке улучшились после новостей о договоренностях правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и Партии инноваций Японии о формировании коалиционного правительства, что открывает путь в премьеры для лидера ЛДП Санаэ Такаити, которую считают сторонницей мягкой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Yaskawa Electric (+7%).

Рыночная стоимость SoftBank повышается на 6,8%, Mizuho Financial - на 6,2%, Fanuc - на 6%, Lasertec - на 5,4%.

Цена акций Sumitomo Metal Mining снижается на 2,7%, BayCurrent - на 2%, Sumitomo Pharma - на 1,5%, Ryohin Keikaku - на 1,4%, Dowa Holdings - на 0,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,6%.

Стоимость акций Korean Air Lines увеличивается на 1,6%, Hyundai Motor - на 2,1%, Posco - на 0,3%, Samsung Electronics - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

ANZ наращивает рыночную стоимость на 0,4%, Commonwealth Bank of Australia - на 2,6%, Westpac - на 1,4%.

Капитализация BHP уменьшается на 1,1%, Rio Tinto - на 0,1%.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск составляет $61,03 за баррель, что на $0,26 (0,42%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,23 (0,38%), до $61,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) ушли вниз на $0,24 (0,42%), до $57,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на $0,08 (0,14%), до $57,54 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели.

Эксперты и участники рынка опасаются, что дальнейшая эскалация между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста, что негативно отразится на спросе на нефть.

"Опасения по поводу переизбытка предложения в связи с ростом производства в нефтедобывающих странах, а также опасения экономического спада, вызванного обострением торговой напряжённости между США и Китаем, поддерживают понижательное давление на рынке", - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава.

Трейдеры также ждут встречи президента США Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.