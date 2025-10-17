.
.
.
.
.
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
17 октября 2025 года 19:42

Рынок акций РФ на неделе отскочил выше 2720п по индексу Мосбиржи после переговоров Трампа и Путина

Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине.

Индекс МосБиржи локально падал к годовому минимуму в район 2520 пунктов, после чего в конце недели отскочил выше 2720 пунктов (уровень конца сентября), завершив пятидневку ростом после нескольких недель снижения.

В период с 13 по 17 октября индекс МосБиржи вырос на 5,1% и составил 2721,14 пункта, индекс РТС прибавил 5,4% и достиг 1058,51 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,3%, до $61,12 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,21 рубля, до 80,9834 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая в рамках коррекции нефть (декабрьский фьючерс на Brent отскочил выше $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2580 пунктов во главе с бумагами "Группы компаний ПИК" (-3,1%), ПАО "Полюс" (-2,9%), "Интер РАО" (-2,5%).

Президент США Дональд Трамп заявил о планах сообщить российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон поставит Киеву ракеты Tomahawk, если не удастся урегулировать украинский конфликт мирным путем.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сообщил, что администрация обсуждает возможность поставок Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, но окончательное решение остается за Трампом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможные поставки США Tomahawk Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях.

Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ, ожидает постепенную нормализацию ДКП в следующем году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

Минфин РФ рассматривал повышение ставки налога на прибыль для банков, но принял решение не делать этого: кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков, а бюджет получит свое дивидендами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. По словам Силуанова, прибыль банков в 2025 году будет такой же, как и в прошлом году (3,8 трлн рублей - ИФ), но она потребуется банкам для поддержания капитала и создания резервов в условиях возросших рисков.

Нефть скорректировалась вверх после спада 10 октября из-за усиления напряженности в отношениях США и Китая после того, как Трамп заявил о возможном существенном повышении пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение в условиях слабого спроса на фоне подешевевшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $62 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2540 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 19 декабря 2024 года. Лидировали в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-8%) из-за отмены дивидендной политики и просевшие после отсечки дивидендов за I полугодие акции "Татнефти" (-5,2%; выплаты - 14,35 рубля на акцию каждого типа).

В понедельник вечером портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что одной из тем переговоров президентов США и Украины Трампа и Зеленского, запланированных на пятницу, 17 октября, в Вашингтоне, станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает, что дипломатические способности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, доказавшего свою эффективность в вопросе урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, помогут сподвигнуть и Киев к большей готовности к мирному процессу.

Тем временем, Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году, теперь на 0,3 п.п. - до 0,6% с 0,9%, ожидавшихся им в июле, когда оценка была снижена на 0,6 п.п., с 1,5%.

На нефтяном рынке во вторник цены оставались под давлением продаж из-за усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Акционеры ПАО "М.Видео" (-1,9%) на внеочередном собрании 13 октября утвердили отмену проведения допэмиссии акций по закрытой подписке в пользу открытого формата, сообщила компания. Максимальный объем допэмиссии может составить 1,5 млрд акций номиналом 10 рублей. Цена размещения обыкновенных акций будет установлена советом директоров и определена не позднее даты начала размещения бумаг. Уставный капитал в результате допэмиссии может быть максимально увеличен в 9,3 раза. Ожидается, что ключевые этапы размещения завершатся до конца года.

В среду рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции во главе с бумагами энергокомпаний на новостях от Минэнерго РФ, сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность, опасения относительно возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent опустился к $62 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля поднялся чуть выше 2545 пунктов после утреннего снижения в район 2520 пунктов (годовой минимум).

Минэнерго РФ не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции, точечные решения принимаются по госкомпаниям, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам в кулуарах РЭН-2025.

Ранее, в июле 2025 года, министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго РФ поддерживает идею направления дивидендного потока государственных энергокомпаний на инвестиции.

Великобритания в рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка включила в него две крупнейшие нефтяные компании РФ - НК "Роснефть" и НК "ЛУКОЙЛ". Также, согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, под санкции подпала индийская Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".

Совет директоров Банка России на очередном заседании по ставке в октябре примет взвешенное решение, исходя из всех поступивших к тому моменту статданных, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. По его словам, ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ. Банк России считает, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно для замедления инфляции. Скорость снижения ставки ЦБ будет соизмеряться с задачей по возвращению инфляции к цели в 4%, добавил Заботкин.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах. МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тыс. б/с с 698 тыс. б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

В четверг рынок акций РФ совершил коррекционный отскок вверх на новостях от Минэкономразвития о возможной господдержке компаний в условиях финансовых проблем, а также на известиях о телефонных переговорах президентов США и России, давших надежду на ослабление геополитической напряженности; сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,7 за баррель). Индекс МосБиржи по итогам основных торгов превысил 2600 пунктов, хотя еще утром индикатор опускался ниже 2530 пунктов.

Портал Axios сообщил в четверг со ссылкой на источник, что у президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в четверг запланирован телефонный разговор о войне на Украине. Позже Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что ведет разговор с Путиным, беседа будет длительной.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил в четверг, что сложные текущие макроусловия могут привести к тому, что ряд компаний в РФ столкнется с финансовыми сложностями, поэтому нужно реновировать механизмы реструктуризации долгов, чтобы компании могли защититься от кредиторов и продолжить операционную деятельность.

Трамп заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России", - сказал американский президент на пресс-конференции. По мнению Трампа, "теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое". Трамп уточнил, что Индия будет готова отказаться от такой нефти "через короткий промежуток времени". "А потом, когда война закончится, они смогут снова ее покупать", - добавил президент США.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что Индия продолжит импортировать российскую нефть, несмотря на призывы США сократить ее закупки.

На вечерних торгах в четверг коррекционный рост рынка ускорился на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на ослабление геополитической напряженности и прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине; индекс IMOEX2 превысил 2700 пунктов (уровень конца сентября), максимальными темпами с декабря 2024 года (индекс прибавил 7%).

Трамп в четверг заявил в соцсети Truth Social, что в ходе телефонного разговора с Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию, итоги разговора он намерен обсудит в пятницу с президентом Зеленским в Вашингтоне.

Кроме того, по словам Трампа, на следующей неделе страны организуют переговоры советников высокого уровня (делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио), после чего последует встреча лидеров двух стран в Будапеште, "чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной".

Также Трамп сообщил в четверг, что в разговоре с Путиным важное место занимала торговая тематика. "Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится", - написал Трамп в соцсети.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался, закрепляясь на достигнутых уровнях после ралли, часть игроков локально фиксировала прибыли; сдерживающим фактором выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,1 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день выше 2720 пунктов.

По оценке Трампа, его встреча с Путиным в Будапеште, вероятно, произойдет через две недели. "Я бы сказал через две недели или как-то так. Довольно быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Российские банки в сентябре увеличили чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с августом, до 367 млрд рублей, за счет сокращения отчислений в резервы и роста чистого процентного дохода, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. В целом за 9 месяцев банки заработали 2,7 трлн рублей, что соответствует уровню прибыли за аналогичный период прошлого года. ЦБ прогнозирует чистую прибыль сектора по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

В период с 13 по 17 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа Позитив" (+13%), "Ростелекома" (+13%), "Аэрофлота" (+12%); хуже рынка оказались акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-6%), ПАО "Полюс" (-3%), ПАО "Софтлайн" (-2%).

Рынок акций РФ в третьей декаде октября может продолжить коррекционное восстановление, отыгрывая поступающие геополитические новости; сдерживающим фактором могут выступить слабая нефть и опасения, что ЦБ РФ на опорном заседании 24 октября оставит ключевую ставку без изменений. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2630-2800 пунктов, для индекса РТС - 1040-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:30
Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растерял весь рост предыдущих сессий
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 18:02
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российская валюта смогла продемонстрировать уверенный рост, пара рубль/юань отступила к поддержке на уровне 11 рублей, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1К26 на уровне $3900/унц
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1 квартала 2026 года на уровне $3900 за тройскую унцию, говорится в комментарии старшего аналитика Александра Потехина. "С начала сентября цена золота прибавляет в среднем около 3% в неделю, - констатирует эксперт. - Это высокие темпы...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 17:02
ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global
основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Правительство РФ приняло решение корректировать и продлить экспортные квоты на минеральные удобрения на период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 года,...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 16:34
Котировки серебра могут выйти в район $59-60/унц. к концу года - ПСБ
Котировки серебра могут выйти в район $59-60 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Серебро продолжило восходящую динамику и переписало исторические максимумы в районе $54 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Покупки поддерживают следующие факторы:...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 16:03
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам - "Цифра брокер"
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российские банки в сентябре показали сильный рост прибыли - чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с августом, достигнув 367...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 15:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с целевой ценой 13,45 юаня (CNY) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 15:21
Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно растет, восстанавливает позиции на Московской бирже днем в пятницу. Рубль активно дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, не реагируя при этом на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 14:49
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610 пунктов в пятницу, баланс рисков оценивается как негативный, при этом инвесторам стоит приготовится к высокой волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Технически S&P 500 отскочил вниз от 6700...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 14:16
Цена золота может подняться к $4500/унц. в 2025г - ПСБ
Котировки золота могут подняться к уровню $4500 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ. "Цена на золото в последние недели продолжала обновлять исторические максимумы, выйдя в район $4300 за унцию. Поддержку металлу оказали затягивающийся "шатдаун" в США...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:49
Прогнозная цена акций X5 - 4481 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет очень позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4481 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал текущего...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 1425 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,33%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент в...    читать дальше
.
