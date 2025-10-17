Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2721,14 пункта (+4,4%, максимум сессии - 2734,79 пункта), индекс РТС - 1058,51 пункта (+1,9%); лидировали в росте акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+10%), МКБ (MOEX: CBOM) (+9,7%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+9,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 октября, составил 80,9834 руб. (+1,9 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,1-5,4%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,21 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+8,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+7,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+7,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+7,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+7,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+7,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+6,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+6,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+5,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+5,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+5,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1% и +5,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7% и +2,9% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,9%).

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,2%) на фоне коррекции цен на золото (цена драгметалла опустилась к $4250 за унцию).

Российские банки в сентябре увеличили чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с августом, до 367 млрд рублей, за счет сокращения отчислений в резервы и роста чистого процентного дохода, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. В целом за 9 месяцев банки заработали 2,7 трлн рублей, что соответствует уровню прибыли за аналогичный период прошлого года. ЦБ прогнозирует чистую прибыль сектора по итогам 2025 года в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

Трамп в четверг заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. "Я считаю, что большого прогресса удалось достигнуть в ходе сегодняшнего разговора", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что намерен в пятницу обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне итоги своего телефонного разговора с Путиным. Кроме того, по словам Трампа, на следующей неделе РФ и США организуют переговоры советников высокого уровня (делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио), затем последует встреча лидеров двух стран в Будапеште, "чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной".

По оценке Трампа, его встреча с Путиным в Будапеште, вероятно, произойдет через две недели. "Я бы сказал, через две недели или как-то так. Довольно быстро", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Также Трамп сообщил в четверг, что в разговоре с Путиным важное место занимала торговая тематика. "Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России, и пообещал, что сообщит об этом лидерам Конгресса. "Сейчас не лучшее для этого время", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. "Я поговорю с Конгрессом, сообщу им", - добавил президент США. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. "Это останется одной из опций", - сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что разговор между президентами РФ и США состоялся по инициативе российской стороны. "Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сообщил помощник президента РФ.

Он также допустил, что контакты Путина и Трампа могут состояться в Будапеште. "Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков. По его словам, Путин поддержал такую идею. "Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - отметил помощник президента.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает отыгрывать ростом итоги разговора Трампа и Путина перед встречей Трампа и Зеленского в пятницу (ожидается в 20:00 МСК). "Синусоидальное поведение рынка продолжается, поэтому надеяться на возврат к длительному растущему тренду точно пока не стоит", - считает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в пятницу сохранил импульс роста, закрепившись выше 2700 пунктов на геополитических новостях. Президенты России и США провели телефонный разговор и договорились о личной встрече в Будапеште, тем самым возродив надежды на деэскалацию украинского конфликта. Трамп заявил, что сейчас "не лучший момент" для антироссийских санкций. Другим фактором поддержки акций выступило возвращение рубля к ослаблению.

В начале будущей неделе тон мировым настроениям может задать блок статданных из Китая за сентябрь, в том числе по динамике ВВП, промпроизводства и безработицы. Также в понедельник стартует трехдневный пленум ЦК Компартии КНР. На российском рынке в этот день "Северсталь" представит отчетность по МСФО за III квартал, акции компаний "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) очистятся от дивидендов.

"На предстоящей неделе на рынке может быть волатильно. Несмотря на обнадеживающее продолжение диалога России и США на высшем уровне, неопределенность внешнего фона остается высокой. Нервозности могут добавлять и ожидания вынесения решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 октября - колебания в коридоре 2650-2770 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, внешние рынки снижаются под влиянием сохраняющихся торговых и геополитических противоречий, американского шатдауна и кредитных рисков. Одними из главных движущих факторов снова становятся обострение торгового конфликта США с Китаем и возобновление переговоров США с Россией.

Рынок акций РФ в пятницу остается под впечатлением неожиданного возобновления личных контактов между Трампом и Путиным после произошедшего перед этим охлаждения отношений. Состоявшийся телефонный разговор и планы о скорой личной встрече в Будапеште вызвали резкую перемену настроений на рынке и подбросили его вверх. Индекс МосБиржи отскочил от нового уровня поддержки, который сформировался чуть выше значения 2520 пунктов, и вернулся выше 2700 пунктов - теперь возможно продолжение роста до 2800 пунктов, считает Калачев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, одним из наиболее важных тезисов по итогам разговора президентов США и России стало заявление Трампа о том, что США сами нуждаются в "Томагавках" - дальнобойных ракетах, поставки которых Украине активно обсуждались в последнее время.

Между тем о реальных итогах разговора делать выводы пока рано: на 20:00 МСК запланирована встреча президентов Трампа и Зеленского, а саммит Путина и Трампа в Будапеште произойдет только после встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая может состояться на следующей неделе, отметил эксперт.

"Несмотря на то, что разговор лидеров США и России способствовал оживлению оптимизма инвесторов в части геополитики, макроэкономические условия остаются в целом нейтральными для корпоративного сектора. Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% годовых видится пока наиболее вероятным сценарием. В частности, согласно бюллетеню Банка России "О чем говорят тренды", аналитики ведомства ожидают замедления экономической активности по итогам третьего квартала и предупреждают, что повышение НДС затруднит достижение цели по инфляции", - отметил Федосов.

Снижение ставки ЦБ на следующей неделе может поддержать акции в закредитованных компаниях из сферы девелопмента и финансовых услуг, однако для реального улучшения ситуации с корпоративным долгом необходим переход к активному смягчению ДКП, которое в базовом сценарии ожидается только в 2026 году, считает представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе рынок акций РФ продолжит отыгрывать геополитические новости, в частности, итоги встречи Трампа и Зеленского, а также детали в отношении запланированного в Будапеште саммита Путина и Трампа. У инвесторов появилась надежда на геополитические улучшения, но для продолжения роста рынка понадобятся значимые договоренности по урегулированию украинского конфликта, которые должен поддержать в том числе Зеленский, считает аналитик.

Индекс МосБиржи закрепился в пятницу выше 2700 пунктов, оставив незакрытым "гэп" при старте торгов - для его восполнения индексу следует опуститься к 2617 пунктам. На рынок вернулись геополитические надежды, которые, как и в прошлые разы, могут быть быстро развеяны, если не перерастут в фактические договоренности о заключении мирного соглашения. При "бычьем" сценарии и продолжении конструктивных переговоров как минимум России и США в ближайшие недели индекс МосБиржи может вернуться в район 3000 пунктов, но при возможных разочарованиях так же быстро опуститься к минимуму года. Итоги заседания ЦБ РФ в конце следующей недели в случае важных геополитических сдвигов могут отойти на второй план, считает Кожухова.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи под конец недели рванул вверх на 200 пунктов, вернувшись к уровням конца сентября. Среди причин отскока - разговор президентов России и США и готовящийся новый саммит двух лидеров в Венгрии, что снова делает реальнее мирный сценарий по Украине.

Помимо геополитики в пользу акций сработало ослабление рубля после неожиданного импульса ревальвации в начале октября. На этом фоне происходит позитивная переоценка акций экспортеров. Также можно отметить, что рынок ранее был сильно перепродан, инвесторы долго и напряженно ждали благоприятного сигнала, и вот пружина разжалась, отмечает эксперт.

На будущей неделе событие номер один - пятничное заседание Банка России. Как отметили в самом ЦБ, решение по ключевой ставке не предопределено. В итоге на рынке нет уверенного консенсуса. С одной стороны, рубль укрепился, экономика значительно замедлилась, маркеры экономической активности и финансовые результаты компаний говорят в пользу осторожного снижения ставки (например, на 0,5 п.п. в октябре и декабре с жестким сигналом на октябрьском заседании).

С другой стороны, монетарная пауза может быть обоснована настораживающей статистикой: годовая инфляция в октябре вернулась к росту, темпы роста зарплат остаются высокими, как и уровень инфляционных ожиданий. Кроме того, регулятор будет учитывать заложенный в бюджете рост НДС и сложный внешний фон. Рынок акций в целом уже заложил сохранение монетарной жесткости, поэтому "мягкий" сюрприз может способствовать росту индекса МосБиржи, считает Бахтин.

"На следующей неделе колебания индекса МосБиржи могут быть широкими, чувствительность к новостям - высокой. Сверху выделяется область сопротивления 2750-2770 пунктов - пройти ее сходу, без коррекций, вряд ли удастся, если только не появится новых поводов для оптимизма", - заключил представитель "Гарда Капитал".

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский Shanghai Composite просел на 2%, гонконгский Hang Seng упал на 2,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX теряют 0,03-1,8%, CAC 40 подрос на 0,3%), растут США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,3%).

Безработица в Южной Корее в сентябре снизилась до 2,5% с августовских 2,6%, сообщило в пятницу статистическое ведомство страны. Число рабочих мест увеличилось на 312 тыс. - максимально за 19 месяцев.

Рынки материкового Китая и Гонконга завершают неделю существенным снижением в связи с эскалацией торговой войны Пекина и Вашингтона. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее позднее в этом месяце, чтобы попытаться снизить напряженность.

Инвесторы ждут очередного заседания ЦК Компартии КНР, на котором будет обсуждаться, в частности, план развития страны на следующие 5 лет. Заседание пройдет 20-23 октября.

Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма (standing repo facility, SRF) Федеральной резервной системы, что может говорить о проблемах с ликвидностью, пишет газета Financial Times. Объем заимствований в рамках SRF за последние два дня превысил $15 млрд - это максимум за двухдневный период со времен пандемии COVID-19. В среду банки привлекли кредиты в рамках SRF на $6,75 млрд, в четверг - на $8,35 млрд, показывают данные ФРС.

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 2%. Предварительно также сообщалось о росте цен на 2,2%. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу отыграли дневные потери после обновления минимумов с начала мая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $61,12 за баррель (+0,1% и -1,4% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $57,48 за баррель (+0,1% и -1,4% накануне).

Давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные накануне официальные данные Минэнерго США о резервах: запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей.

Другим понижательным фактором для рынка стали заявления президента США Трампа о его возможной встрече с Путиным в целях урегулирования российско-украинского конфликта. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения относительно ужесточения ограничительных мер против нефтяного экспорта России, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Индии отказаться от российских поставок. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть у других поставщиков, что могло бы привести к перераспределению потоков на рынке.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак выразил уверенность, что сотрудничество России в энергетической сфере с Китаем и Индией продолжится, несмотря на внешнее давление.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу лидировали в росте акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+12,9%), "префы" ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (+11,2%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+10,6%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+8,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+8,6%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+7,7% и +8,3% "префы").

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,4%) в январе-сентябре 2025 года сократило продажи недвижимости на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 107 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости составил 400 тыс. кв. метров (снижение на 17,9%).

При этом в III квартале 2025 года компания увеличила продажи недвижимости на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39 млрд рублей. Общий объем реализованной недвижимости достиг 146 тыс. кв. метров (рост на 23,7%).

Чистая прибыль компании "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+0,2%) по ОСБУ выросла в 1,8 раза по итогам 9 месяцев этого года и составила 8 млрд рублей против 4,3 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года, согласно опубликованной отчетности компании. Показатель общего дохода от инвестиционной деятельности вырос в 2,8 раза и оказался на уровне 11,1 млрд рублей по сравнению с 3,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Подешевели в пятницу "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-6,2%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (-2,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,28 млрд рублей (из них 11,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,18 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 8,66 млрд рублей на акции "Газпрома").