Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растерял весь рост предыдущих сессий

Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,38 руб., что на 18,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,9 рубля, до 80,9834 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,5 рубля, до 94,5835 руб./EUR1.

"В первой половине недели рубль стремительно укреплялся, на пике достигая отметки в 10,95 за юань - максимум со второй половины июля. При этом с четверга отечественная валюта растеряла почти весь рост и вернулась к отметке примерно 11,3 за юань, несмотря на изменение новостного фона. В августе счет текущих операций был сведен с дефицитом в $0,9 млрд после профицита в $1,2 млрд в июле (оценка за июль была пересмотрена с $1,7 млрд). Накопленный с начала года профицит счета текущих операций уменьшился до $22,2 млрд с $42,8 млрд в соответствующем периоде 2024 г. По итогам 2025 г. мы ожидаем сжатия профицита текущего счета до $25-30 млрд против $63,9 млрд годом ранее, что на среднесрочном горизонте будет способствовать тренду на ослабление рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB).

"Рост предложения, оказывавший поддержку национальной валюте в начале этой недели, на наш взгляд, был временным фактором, в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные предпосылки. На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань с рисками тестирования его верхней границы", - отмечают эксперты в комментарии.

При этом сдерживать ослабление рубля, по мнению аналитиков, будет старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. Плюс к этому рубль может отреагировать укреплением на результаты заседания регулятора в случае сохранения ДКП без изменений.

Цены на нефть перешли к слабому повышению вечером в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,11 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,05%, до $57,48 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $60,14 за баррель, на WTI - до $56,6 за баррель.

Понижательным фактором для рынка нефти стали заявления президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в целях урегулирования российско-украинского конфликта. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения относительно ужесточения ограничительных мер против нефтяного экспорта России, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Индии отказаться от российских поставок. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть у других поставщиков, что могло бы привести к перераспределению потоков на рынке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 октября поднялась на 4 базисных пункта, до 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в пятницу на 2 базисных пункта, до 16,87% годовых, версии на сроки три и шесть месяцев опустились на 3 базисных пункта и составили 17,95% и 19,86% годовых соответственно.