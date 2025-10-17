.
Мнения аналитиков
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
17 октября 2025 года 19:30

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растерял весь рост предыдущих сессий

Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,38 руб., что на 18,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,9 рубля, до 80,9834 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,5 рубля, до 94,5835 руб./EUR1.

"В первой половине недели рубль стремительно укреплялся, на пике достигая отметки в 10,95 за юань - максимум со второй половины июля. При этом с четверга отечественная валюта растеряла почти весь рост и вернулась к отметке примерно 11,3 за юань, несмотря на изменение новостного фона. В августе счет текущих операций был сведен с дефицитом в $0,9 млрд после профицита в $1,2 млрд в июле (оценка за июль была пересмотрена с $1,7 млрд). Накопленный с начала года профицит счета текущих операций уменьшился до $22,2 млрд с $42,8 млрд в соответствующем периоде 2024 г. По итогам 2025 г. мы ожидаем сжатия профицита текущего счета до $25-30 млрд против $63,9 млрд годом ранее, что на среднесрочном горизонте будет способствовать тренду на ослабление рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ (MOEX: PSKB).

"Рост предложения, оказывавший поддержку национальной валюте в начале этой недели, на наш взгляд, был временным фактором, в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные предпосылки. На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань с рисками тестирования его верхней границы", - отмечают эксперты в комментарии.

При этом сдерживать ослабление рубля, по мнению аналитиков, будет старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. Плюс к этому рубль может отреагировать укреплением на результаты заседания регулятора в случае сохранения ДКП без изменений.

Цены на нефть перешли к слабому повышению вечером в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,11 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,05%, до $57,48 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $60,14 за баррель, на WTI - до $56,6 за баррель.

Понижательным фактором для рынка нефти стали заявления президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в целях урегулирования российско-украинского конфликта. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения относительно ужесточения ограничительных мер против нефтяного экспорта России, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Индии отказаться от российских поставок. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть у других поставщиков, что могло бы привести к перераспределению потоков на рынке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 октября поднялась на 4 базисных пункта, до 16,39% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в пятницу на 2 базисных пункта, до 16,87% годовых, версии на сроки три и шесть месяцев опустились на 3 базисных пункта и составили 17,95% и 19,86% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ на неделе отскочил выше 2720п по индексу Мосбиржи после переговоров Трампа и Путина
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине.    читать дальше
17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения.    читать дальше
17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму...    читать дальше
17 октября 2025 года 18:02
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российская валюта смогла продемонстрировать уверенный рост, пара рубль/юань отступила к поддержке на уровне 11 рублей, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост...    читать дальше
17 октября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1К26 на уровне $3900/унц
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1 квартала 2026 года на уровне $3900 за тройскую унцию, говорится в комментарии старшего аналитика Александра Потехина. "С начала сентября цена золота прибавляет в среднем около 3% в неделю, - констатирует эксперт. - Это высокие темпы...    читать дальше
17 октября 2025 года 17:02
ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global
основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Правительство РФ приняло решение корректировать и продлить экспортные квоты на минеральные удобрения на период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 года,...    читать дальше
17 октября 2025 года 16:34
Котировки серебра могут выйти в район $59-60/унц. к концу года - ПСБ
Котировки серебра могут выйти в район $59-60 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Серебро продолжило восходящую динамику и переписало исторические максимумы в районе $54 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Покупки поддерживают следующие факторы:...    читать дальше
17 октября 2025 года 16:03
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам - "Цифра брокер"
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российские банки в сентябре показали сильный рост прибыли - чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с августом, достигнув 367...    читать дальше
17 октября 2025 года 15:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с целевой ценой 13,45 юаня (CNY) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом...    читать дальше
17 октября 2025 года 15:21
Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно растет, восстанавливает позиции на Московской бирже днем в пятницу. Рубль активно дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, не реагируя при этом на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.    читать дальше
17 октября 2025 года 14:49
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610 пунктов в пятницу, баланс рисков оценивается как негативный, при этом инвесторам стоит приготовится к высокой волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Технически S&P 500 отскочил вниз от 6700...    читать дальше
17 октября 2025 года 14:16
Цена золота может подняться к $4500/унц. в 2025г - ПСБ
Котировки золота могут подняться к уровню $4500 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ. "Цена на золото в последние недели продолжала обновлять исторические максимумы, выйдя в район $4300 за унцию. Поддержку металлу оказали затягивающийся "шатдаун" в США...    читать дальше
17 октября 2025 года 13:49
Прогнозная цена акций X5 - 4481 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет очень позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4481 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал текущего...    читать дальше
17 октября 2025 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 1425 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,33%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент в...    читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

