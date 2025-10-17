Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 3,97%, превысив 2700 пунктов, а долларовый РТС - на 1,53%, - констатирует аналитик. - Рынок был воодушевлен вчерашним телефонным разговором президентов США и России и ожиданиями будущего российско-американского саммита в Будапеште, санкционные угрозы, похоже, ушли на второй план".

Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции группы "Позитив" (+5%) - эксперт допускает, что такая динамика была обусловлена ожиданием господдержки российских производителей программного обеспечения. Лидерами понижения выступили акции производителя алкогольных напитков "НоваБев" (-6%), возможно, на фоне сообщений о сильном падении производства алкоголя в России за 9 месяцев 2025 года.

"Мы считаем, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, - указывает Мильчакова. - Прогнозируем курсы доллара, евро и юаня к рублю: 80-82, 93-95 и 11,2-11,6 руб. соответственно".

