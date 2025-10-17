Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ.

"В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму месяца, - отмечают эксперты в комментарии. - В четверг на фоне результатов телефонных переговоров между президентами России и США, настроения на рынке существенно улучшились, а индекс Мосбиржи полностью отыграл потери и к вечеру пятницы удерживал позиции выше 2700 пунктов. На следующей неделе ожидаем высоковолатильного движения в широком диапазоне вокруг 2700 пунктов со смещением рынка в район 2800-2850 пунктов при отсутствии негатива. При этом в фокусе инвесторов будет геополитика и заседание ЦБ в пятницу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.