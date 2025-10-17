.
17 октября 2025 года 18:02
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российская валюта смогла продемонстрировать уверенный рост, пара рубль/юань отступила к поддержке на уровне 11 рублей, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост предложения, оказывавший поддержку национальной валюте, на наш взгляд, был временным фактором, в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные предпосылки. На предстоящей неделе ожидаем продолжения движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань с рисками тестирования его верхней границы". При этом сдерживать ослабление рубля, по мнению аналитиков, будет старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. Плюс к этому рубль может отреагировать укреплением на результаты заседания регулятора в случае сохранения ДКП без изменений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
17 октября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:30
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности. читать дальше
.17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на... читать дальше
.17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму... читать дальше
.17 октября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1 квартала 2026 года на уровне $3900 за тройскую унцию, говорится в комментарии старшего аналитика Александра Потехина. "С начала сентября цена золота прибавляет в среднем около 3% в неделю, - констатирует эксперт. - Это высокие темпы... читать дальше
.17 октября 2025 года 17:02
ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global
основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Правительство РФ приняло решение корректировать и продлить экспортные квоты на минеральные удобрения на период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 года,... читать дальше
.17 октября 2025 года 16:34
Котировки серебра могут выйти в район $59-60 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Серебро продолжило восходящую динамику и переписало исторические максимумы в районе $54 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Покупки поддерживают следующие факторы:... читать дальше
.17 октября 2025 года 16:03
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам - "Цифра брокер"
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российские банки в сентябре показали сильный рост прибыли - чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с августом, достигнув 367... читать дальше
.17 октября 2025 года 15:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с целевой ценой 13,45 юаня (CNY) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом... читать дальше
.17 октября 2025 года 15:21
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно растет, восстанавливает позиции на Московской бирже днем в пятницу. Рубль активно дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, не реагируя при этом на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. читать дальше
.17 октября 2025 года 14:49
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610 пунктов в пятницу, баланс рисков оценивается как негативный, при этом инвесторам стоит приготовится к высокой волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Технически S&P 500 отскочил вниз от 6700... читать дальше
.17 октября 2025 года 14:16
Котировки золота могут подняться к уровню $4500 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ. "Цена на золото в последние недели продолжала обновлять исторические максимумы, выйдя в район $4300 за унцию. Поддержку металлу оказали затягивающийся "шатдаун" в США... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:49
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет очень позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4481 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал текущего... читать дальше
.17 октября 2025 года 13:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,33%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент в... читать дальше
