"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1К26 на уровне $3900/унц

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1 квартала 2026 года на уровне $3900 за тройскую унцию, говорится в комментарии старшего аналитика Александра Потехина.

"С начала сентября цена золота прибавляет в среднем около 3% в неделю, - констатирует эксперт. - Это высокие темпы роста, которые мы наблюдаем на фоне ажиотажного спекулятивного спроса. В первую очередь это видно по рекордным притокам средств в "золотые" ETF. Это сигнализирует о том, что нестабильный спекулятивный фактор на текущий момент вероятно является главным драйвером, определяющим динамику котировок драгметалла".

Такая динамика, на взгляд Потехина, вряд ли сохранится продолжительное время: вероятность увидеть локальную коррекцию котировок драгметалла в следующие несколько недель крайне высока.

Среднесрочно эксперт подтверждает таргет на конец первого квартала 2026 года на уровне $3900 за унцию. На более длинном горизонте неопределенность, по его мнению, существенно возрастает, но вероятность продолжения долгосрочного цикла роста остается высокой.

"Мы по-прежнему рекомендуем иметь золото в инвестиционном портфеле, ориентированном на долгосрочный горизонт, для улучшения диверсификации, - указывает аналитик. - Однако к покупкам сейчас стоит подходить осторожно. Оптимальным решением будет дождаться охлаждения рынка, что, вероятно, позволит приобрести драгметалл по несколько более низкой цене".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.