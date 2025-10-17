Котировки серебра могут выйти в район $59-60/унц. к концу года - ПСБ

Котировки серебра могут выйти в район $59-60 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

"Серебро продолжило восходящую динамику и переписало исторические максимумы в районе $54 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Покупки поддерживают следующие факторы: дефицит металла на рынке, невозможность резкого наращивания предложения даже при высоких ценовых уровнях, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США и риски по доллару. Сейчас на рынке наблюдается высокий уровень перекупленности, что повышает риски коррекции. На среднесрочном горизонте продолжаем позитивно смотреть на серебро. К концу года котировки драгметалла могут выйти в район $59-60/унц.".

