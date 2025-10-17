Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни

Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно растет, восстанавливает позиции на Московской бирже днем в пятницу. Рубль активно дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, не реагируя при этом на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,414 руб., что на 21,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 1,38 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,53 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 1,86 рубля, до 95,33 руб./EUR1.

Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рост предложения, оказывавший на валюты давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать его ослаблению, - пишет эксперт в комментарии. - Так, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. и постепенно будет смещаться к его верхней границе. Отметим, что до конца осени мы ожидаем возвращения юаня в диапазон 11,5-12 руб., который, по нашим оценкам, оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу 2025 года его верхней границы".

Курс валютной пары юань/рубль в дальнейшем может продолжить постепенный рост в сторону 11,4 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Геополитические новости сами по себе пока не оказывают заметного влияния на краткосрочную динамику валютного рынка, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат текущую торговую неделю вблизи уровня $61 за баррель в отсутствие значимых новостей относительно торговой войны между КНР и США, полагают аналитики банка.

Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу, но отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $60,99 за баррель, что на 0,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,05%, до $57,4 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $60,14 за баррель, на WTI - до $56,6 за баррель.

Понижательным фактором для рынка нефти стали заявления президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в целях урегулирования российско-украинского конфликта. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения относительно ужесточения ограничительных мер против нефтяного экспорта России, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть у других поставщиков, что могло бы привести к перераспределению потоков на рынке.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.