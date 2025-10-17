Цена золота может подняться к $4500/унц. в 2025г - ПСБ

Котировки золота могут подняться к уровню $4500 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ.

"Цена на золото в последние недели продолжала обновлять исторические максимумы, выйдя в район $4300 за унцию. Поддержку металлу оказали затягивающийся "шатдаун" в США и их обострение торгового противостояния с Китаем, - пишут эксперты в комментарии. - Повышаем наши краткосрочные цели по до $4200-4400 за унцию, однако отмечаем нарастающие риски коррекции, которые могут реализоваться ближе к концу месяца. До конца года ждем выхода золота в район $4500 за тройскую унцию".

