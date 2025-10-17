Прогнозная цена акций X5 - 4481 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет очень позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4481 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал текущего года, констатируют эксперты.

Основной рост группа демонстрирует за счет сети дискаунтеров "Чижик" - здесь выручка выросла на 65,3% против 7,5% у "Перекрестка" и 15,6% у "Пятерочки". С учетом результатов за 3К25, цель по росту годовой выручки на 20% выглядит достижимой, полагают аналитики.

"30 сентября руководство X5 сообщило о некотором пересмотре целей на год, в том числе снижении прогноза по росту EBITDA до 5,8-6,%, хотя цель по росту выручки не была пересмотрена. Рынок, на наш взгляд, отреагировал чрезмерно негативно на эту новость: акции в последние недели упали заметно сильнее рынка, - говорится в обзоре. - Мы по-прежнему очень позитивно смотрим на акции группы, которая демонстрирует бурный рост и, как мы ожидаем, заплатит дивиденды в ближайший год в размере 23%. Целевой уровень на год - 4481 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.