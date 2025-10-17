.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется по $60,9/барр
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
17 октября 2025 года 09:10

Brent торгуется по $60,9/барр

Уолл-стрит закрылась в минусе в четверг. Азиатские рынки акций в основном снижаются в пятницу, исключение составляет Южная Корея. Нефть продолжает дешеветь в пятницу утром, Brent торгуется по $60,9 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, показанный в начале сессии.

Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Американский президент Дональд Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны.

"У нас действуют 100%-е пошлины, - сказал он. - Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам".

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - сказал он в интервью Fox Business.

Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. "Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 б.п. каждое", - заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 б.п., учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Инвесторы в четверг были сфокусированы на корпоративных отчетах.

Опасения в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе усилились после публикации отчета Zions Bancorp, сообщившего о потерях по кредитам. Акции регионального банка рухнули на 13,1% по итогам торгов.

Капитализация другого регионального банка - Western Alliance - упала на 10,8% на фоне иска против одного из заемщиков.

Bank of New York Mellon сократил рыночную стоимость на 2%, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 21% в годовом выражении, выручку - на 9%, при этом оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

U.S. Bancorp завершил минувший квартал с рекордной выручкой, однако котировки акций этого банка развернулись в минус и потеряли 1,7%.

Travelers Cos. (SPB: TRV), одна из крупнейших американских компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая, увеличила чистую прибыль в июле-сентябре в 1,5 раза, выручку - на 5%, а скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов, но ее бумаги подешевели на 2,9%. Чистый объем страховых премий за три месяца оказался ниже консенсус-прогноза.

Капитализация финансовой Charles Schwab, повышавшаяся после выхода сильной отчетности, снизилась на 1%.

Цена бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросла на 4% после улучшения прогноза этим поставщиком облачных решений для взаимодействия с клиентами.

Полупроводниковому сектору оказало поддержку улучшение прогноза выручки тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC).

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1,1%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 0,8%, Micron Technology - на 5,5%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,7%.

Рыночная стоимость United Airlines Holdings (SPB: UAL) сократилась на 5,6%. Авиахолдинг в июле-сентябре увеличил выручку на 2,6%, но показатель не оправдал ожиданий рынка. Чистая прибыль уменьшилась на 1,7%, при этом скорректированная прибыль превзошла прогноз.

Tesla (SPB: TSLA) уменьшила капитализацию на 1,5%, представившая в среду новый чип Apple Inc. (SPB: AAPL) и строящая дата-центр более чем на $1,5 млрд Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%. Alphabet Inc. (SPB: GOOG) нарастила ее на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,65% и составил 45952,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,63% - до 6629,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,47% и составил 22562,54 пункта.

Азиатские рынки акций в основном снижаются в пятницу на фоне ослабления аппетита к риску в связи с повышенной напряженностью в торговой сфере и продолжающимся шатдауном в США.

Кроме того, инвесторов заставили нервничать признаки кредитных проблем у региональных банков США, вызвавшие опасения по поводу рисков для глобальных кредитных рынков. Беспокойство возникло после публикации отчета Zions Bancorp, сообщившего о потерях по кредитам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 1,4% в ходе торгов.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group теряют в цене 2,8% и 2,9% соответственно.

Кроме того, заметно дешевеют бумаги SoftBank Group (-3%), Disco Corp (-3,7%), Advantest (-3,1%), Tokyo Electric Power (-3,8%).

Китайский Shanghai Composite опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Рынки материкового Китая и Гонконга завершают неделю существенным снижением в связи с эскалацией торговой войны Пекина и Вашингтона. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее позднее в этом месяце, чтобы попытаться снизить напряженность.

"Большинство участников рынка сейчас занимает выжидательную позицию на фоне политических колебаний", - говорится в обзоре аналитиков UBS.

Инвесторы ждут очередного заседания ЦК Компартии КНР, на котором будет обсуждаться, в частности, план развития страны на следующие 5 лет. Заседание пройдет 20-23 октября.

В материковом Китае заметно дешевеют акции технологических компаний, а также представителей ВИЭ-сектора. Стоимость бумаг ZTE Corp. упала на 9,3%, Tongfu Microelectronics - на 8,3%, Sungrow Power - на 8,9%, Contemporary Amperex - на 1,7%.

В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги BYD Electronic (-6,6%), Xinyi Solar (-5,3%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-5,1%), JD Health (-4,8%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,1% на торгах в пятницу. Поддержку рынку оказывает оптимизм в отношении конструктивных подвижек в американо-корейских торговых проектах. В частности, Сеул и США обсуждают варианты сотрудничества в области судостроения.

Акции Samsung Electronics, объявившей накануне об инвестициях в $110 млн в американскую биотехнологическую компанию Grail, подорожали на 0,2%.

Стоимость бумаг SK Hynix выросла на 3,1%, LG Energy Solution - на 2,9%, HD Hyundai Heavy Industries - на 0,6%.

Безработица в Южной Корее в сентябре снизилась до 2,5% с августовских 2,6%, сообщило в пятницу статистическое ведомство страны. Число рабочих мест увеличилось на 312 тыс. - максимально за 19 месяцев.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,8%.

Котировки акций нефтекомпаний Woodside Energy и Santos снизились на 2,6% и 3,3% соответственно. Бумаги BHP подешевели на 0,4%. В то же время бумаги золотодобывающих компаний Evolution Mining и Capricorn Metals выросли в цене на 1,9% и 2,3%.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $60,88 за баррель, что на $0,18 (0,29%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $0,85 (1,37%), до $61,06 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,19 (0,33%), до $57,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на $0,81 (1,39%), до $57,46 за баррель.

Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ на неделе отскочил выше 2720п по индексу Мосбиржи после переговоров Трампа и Путина
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне геополитической напряженности, ожиданий новых антироссийских санкций ЕС и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. В конце недели рынок совершил коррекционный отскок на итогах телефонных переговоров президентов США и России, давших надежду на прогресс в урегулировании военного конфликта на Украине.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2720п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом на геополитическом оптимизме
Москва. 17 октября. Рынок акций РФ в пятницу раллировал после состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшего надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины; также стабилизировалась нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $61 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2720 пунктов, обновив максимум с 29 сентября, и закрыл неделю в "плюсе" впервые после многонедельного снижения.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:30
Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растерял весь рост предыдущих сессий
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, не отреагировав на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом к вечеру пятницы рубль растерял весь рост начала недели, вернувшись к отметкам недельной давности.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 19:02
Индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи в понедельник, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2650-2750 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "В пятницу, 17 октября, российский фондовый рынок весь день не уставал расти. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 18:41
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850п на следующей неделе - ПСБ
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи может сместиться к уровню 2800-2850 пунктов на следующей неделе при отсутствии негатива, полагают аналитики банка ПСБ. "В первой половине текущей недели на рынке преобладали продажи, что способствовало снижению индекса МосБиржи, который отступил к минимуму...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 18:02
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно продолжение движения пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Российская валюта смогла продемонстрировать уверенный рост, пара рубль/юань отступила к поддержке на уровне 11 рублей, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 17:34
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1К26 на уровне $3900/унц
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену золота на конец 1 квартала 2026 года на уровне $3900 за тройскую унцию, говорится в комментарии старшего аналитика Александра Потехина. "С начала сентября цена золота прибавляет в среднем около 3% в неделю, - констатирует эксперт. - Это высокие темпы...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 17:02
ФосАгро и Акрон - основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения - Freedom Finance Global
основные бенефициары продления экспортных квот на минеральные удобрения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Правительство РФ приняло решение корректировать и продлить экспортные квоты на минеральные удобрения на период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 года,...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 16:34
Котировки серебра могут выйти в район $59-60/унц. к концу года - ПСБ
Котировки серебра могут выйти в район $59-60 за тройскую унцию к концу текущего года, прогнозируют аналитики банка ПСБ. "Серебро продолжило восходящую динамику и переписало исторические максимумы в районе $54 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Покупки поддерживают следующие факторы:...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 16:03
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам - "Цифра брокер"
Стабильность и рост доходности банковского сектора поддерживает интерес к его бумагам, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российские банки в сентябре показали сильный рост прибыли - чистая прибыль увеличилась почти в 2 раза по сравнению с августом, достигнув 367...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 15:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ping An Bank с целевой ценой 13,45 юаня (CNY) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 16,6% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 15:21
Рубль днем усилил снижение в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни
Москва. 17 октября. Китайский юань уверенно растет, восстанавливает позиции на Московской бирже днем в пятницу. Рубль активно дешевеет после сильного роста в предыдущие дни, не реагируя при этом на внешнеполитический позитив и перспективы урегулирования российско-украинского конфликта благодаря продолжающимся контактам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.    читать дальше
.
17 октября 2025 года 14:49
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6450-6610 пунктов в пятницу, баланс рисков оценивается как негативный, при этом инвесторам стоит приготовится к высокой волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "Технически S&P 500 отскочил вниз от 6700...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 14:16
Цена золота может подняться к $4500/унц. в 2025г - ПСБ
Котировки золота могут подняться к уровню $4500 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, считают аналитики банка ПСБ. "Цена на золото в последние недели продолжала обновлять исторические максимумы, выйдя в район $4300 за унцию. Поддержку металлу оказали затягивающийся "шатдаун" в США...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 13:49
Прогнозная цена акций X5 - 4481 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет очень позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4481 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал текущего...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.