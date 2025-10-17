Brent торгуется по $60,9/барр

Уолл-стрит закрылась в минусе в четверг. Азиатские рынки акций в основном снижаются в пятницу, исключение составляет Южная Корея. Нефть продолжает дешеветь в пятницу утром, Brent торгуется по $60,9 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, показанный в начале сессии.

Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Американский президент Дональд Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны.

"У нас действуют 100%-е пошлины, - сказал он. - Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам".

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - сказал он в интервью Fox Business.

Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. "Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 б.п. каждое", - заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 б.п. в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 б.п., учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Инвесторы в четверг были сфокусированы на корпоративных отчетах.

Опасения в отношении качества кредитных портфелей в банковском секторе усилились после публикации отчета Zions Bancorp, сообщившего о потерях по кредитам. Акции регионального банка рухнули на 13,1% по итогам торгов.

Капитализация другого регионального банка - Western Alliance - упала на 10,8% на фоне иска против одного из заемщиков.

Bank of New York Mellon сократил рыночную стоимость на 2%, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 21% в годовом выражении, выручку - на 9%, при этом оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

U.S. Bancorp завершил минувший квартал с рекордной выручкой, однако котировки акций этого банка развернулись в минус и потеряли 1,7%.

Travelers Cos. (SPB: TRV), одна из крупнейших американских компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая, увеличила чистую прибыль в июле-сентябре в 1,5 раза, выручку - на 5%, а скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов, но ее бумаги подешевели на 2,9%. Чистый объем страховых премий за три месяца оказался ниже консенсус-прогноза.

Капитализация финансовой Charles Schwab, повышавшаяся после выхода сильной отчетности, снизилась на 1%.

Цена бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросла на 4% после улучшения прогноза этим поставщиком облачных решений для взаимодействия с клиентами.

Полупроводниковому сектору оказало поддержку улучшение прогноза выручки тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC).

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 1,1%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 0,8%, Micron Technology - на 5,5%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,7%.

Рыночная стоимость United Airlines Holdings (SPB: UAL) сократилась на 5,6%. Авиахолдинг в июле-сентябре увеличил выручку на 2,6%, но показатель не оправдал ожиданий рынка. Чистая прибыль уменьшилась на 1,7%, при этом скорректированная прибыль превзошла прогноз.

Tesla (SPB: TSLA) уменьшила капитализацию на 1,5%, представившая в среду новый чип Apple Inc. (SPB: AAPL) и строящая дата-центр более чем на $1,5 млрд Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%. Alphabet Inc. (SPB: GOOG) нарастила ее на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,65% и составил 45952,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,63% - до 6629,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,47% и составил 22562,54 пункта.

Азиатские рынки акций в основном снижаются в пятницу на фоне ослабления аппетита к риску в связи с повышенной напряженностью в торговой сфере и продолжающимся шатдауном в США.

Кроме того, инвесторов заставили нервничать признаки кредитных проблем у региональных банков США, вызвавшие опасения по поводу рисков для глобальных кредитных рынков. Беспокойство возникло после публикации отчета Zions Bancorp, сообщившего о потерях по кредитам.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 1,4% в ходе торгов.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group теряют в цене 2,8% и 2,9% соответственно.

Кроме того, заметно дешевеют бумаги SoftBank Group (-3%), Disco Corp (-3,7%), Advantest (-3,1%), Tokyo Electric Power (-3,8%).

Китайский Shanghai Composite опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Рынки материкового Китая и Гонконга завершают неделю существенным снижением в связи с эскалацией торговой войны Пекина и Вашингтона. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее позднее в этом месяце, чтобы попытаться снизить напряженность.

"Большинство участников рынка сейчас занимает выжидательную позицию на фоне политических колебаний", - говорится в обзоре аналитиков UBS.

Инвесторы ждут очередного заседания ЦК Компартии КНР, на котором будет обсуждаться, в частности, план развития страны на следующие 5 лет. Заседание пройдет 20-23 октября.

В материковом Китае заметно дешевеют акции технологических компаний, а также представителей ВИЭ-сектора. Стоимость бумаг ZTE Corp. упала на 9,3%, Tongfu Microelectronics - на 8,3%, Sungrow Power - на 8,9%, Contemporary Amperex - на 1,7%.

В числе лидеров снижения в Гонконге - бумаги BYD Electronic (-6,6%), Xinyi Solar (-5,3%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-5,1%), JD Health (-4,8%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,1% на торгах в пятницу. Поддержку рынку оказывает оптимизм в отношении конструктивных подвижек в американо-корейских торговых проектах. В частности, Сеул и США обсуждают варианты сотрудничества в области судостроения.

Акции Samsung Electronics, объявившей накануне об инвестициях в $110 млн в американскую биотехнологическую компанию Grail, подорожали на 0,2%.

Стоимость бумаг SK Hynix выросла на 3,1%, LG Energy Solution - на 2,9%, HD Hyundai Heavy Industries - на 0,6%.

Безработица в Южной Корее в сентябре снизилась до 2,5% с августовских 2,6%, сообщило в пятницу статистическое ведомство страны. Число рабочих мест увеличилось на 312 тыс. - максимально за 19 месяцев.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,8%.

Котировки акций нефтекомпаний Woodside Energy и Santos снизились на 2,6% и 3,3% соответственно. Бумаги BHP подешевели на 0,4%. В то же время бумаги золотодобывающих компаний Evolution Mining и Capricorn Metals выросли в цене на 1,9% и 2,3%.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $60,88 за баррель, что на $0,18 (0,29%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $0,85 (1,37%), до $61,06 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,19 (0,33%), до $57,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на $0,81 (1,39%), до $57,46 за баррель.

Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.