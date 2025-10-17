"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 1425 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1425 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,33%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент в 2024 году увеличил выручку примерно на 7% (до 1,42 трлн руб.), при этом умеренное снижение чистой прибыли (около 5%) связано главным образом с изменением налогового режима (ставка 40% до 2030 года), отмечают аналитики.

Объемы транспортировки нефти сократились на 2,8%, но рост сегмента нефтепродуктов и индексация тарифов с января 2025 года на 9,9% обеспечивают устойчивость денежного потока, указывают они.

"Транснефть" сохраняет дивидендную политику с выплатами не менее 50% нормализованной прибыли по МСФО; стабильное регулирование и ключевая роль в энергетической инфраструктуре поддерживают умеренно позитивный фундаментальный потенциал компании, говорится в материале экспертов.

"С технической точки зрения котировки закрепились выше локального диапазона консолидации после сдержанной структуры на падающем рынке. Слом нисходящего тренда усиливает импульс и поддерживает разворот к позитивной динамике. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,44%, - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - стратегический оператор магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов России.

