Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 17% в октябре наиболее вероятно - "КИТ Финанс Брокер"

Наиболее вероятен сценарий сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 17 % годовых по итогам октябрьского заседания на фоне все еще повышенных инфляционных рисков, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Рост цен на топливо и ожидаемое повышение НДС с начала 2026 года усиливают инфляционные ожидания, что делает маловероятным решительный шаг ЦБ на предстоящем заседании. На данный момент мы больше склоняемся к сценарию сохранения ключевой ставки на уровне 17 % годовых, учитывая все еще повышенные инфляционные риски, - пишут эксперты в комментарии. - В то же время укрепление рубля выступает значимым дезинфляционным фактором и может стать аргументом в пользу умеренного снижения ставки на 100 б.п. (до 16 % годовых). Такой сценарий мы тоже рассматриваем. До конца 2025 года в базовом сценарии мы ожидаем снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.