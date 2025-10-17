Рубль утром падает в паре с юанем в рамках коррекции после предыдущего роста

Москва. 17 октября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль падает в рамках коррекции после сильного повышения в предыдущие дни.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2895 руб. (+9,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 22,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"Рост предложения, оказывавший на валюты давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать его ослаблению, - пишет эксперт в комментарии. - Так, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. и постепенно будет смещаться к его верхней границе. Отметим, что до конца осени мы ожидаем возвращения юаня в диапазон 11,5-12 руб., который, по нашим оценкам, оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу 2025 года его верхней границы".

Цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $60,57 за баррель, что на 0,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,82%, до $56,99 за баррель.

Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России.

Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.