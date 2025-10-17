Цены рублевых корпбондов в пятницу подрастут, отыгрывая итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Москва. 17 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, продемонстрируют заметный рост, отыгрывая итоги состоявшегося накануне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, давшие надежду на ослабление геополитической напряженности и возможный прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины.

Белый дом позитивно оценил состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщило в четверг агентство "Блумберг". "Это был хороший, продуктивный звонок", - цитирует агентство пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, Путин и Трамп, помимо прочего, обсуждали ситуацию на Украине.

Трамп в четверг заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. "Я считаю, что большого прогресса удалось достигнуть в ходе сегодняшнего разговора", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп также сообщил, что намерен в пятницу обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне итоги своего разговора с Путиным. "Мы с президентом Зеленским встретимся в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое", - написал глава Белого дома.

Кроме того, по словам Трампа, на следующей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров двух стран в Будапеште. "В завершении разговора мы согласились на то, чтобы провести на следующей неделе встречу советников высокого уровня", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он сообщил, что делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, а место встречи еще предстоит определить. "Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте в Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, можем ли мы положить конец бесславной войне между Россией и Украиной", - добавил Трамп.

Также Трамп сообщил, что в разговоре с Путиным важное место занимала торговая тематика. "Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится", - написал Трамп в соцсети.

Президент США заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России, и пообещал, что сообщит об этом лидерам Конгресса. "Сейчас не лучшее для этого время", - сказал он журналистам в Белом доме. По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. "Я поговорю с Конгрессом, сообщу им", - добавил президент США. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. "Это останется одной из опций", - сказал он.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что разговор между президентами РФ и США состоялся по инициативе российской стороны. "Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения", - сообщил помощник президента РФ.

Он также допустил, что контакты Путина и Трампа могут состояться в Будапеште. "Обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Действительно, очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков. По его словам, Путин поддержал такую идею. "Будапешт первым упомянул президент Трамп, и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице", - отметил помощник президента.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, показанный в начале сессии. Давление на котировки оказали опасения в отношении проблемных кредитов в региональных банках и очередной виток напряженности в торговых отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп в среду заявил журналистам в Белом доме, что два государства находятся в состоянии торговой войны. "У нас действуют 100%-е пошлины, - сказал он. - Если бы у нас не было пошлин, у нас бы не было защиты. Они использовали пошлины по отношению к нам".

Торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - сказал он в интервью Fox Business. Он отметил, что предпочел бы снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов на заседании американского центробанка 28-29 октября, однако это вряд ли произойдет. "Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 базисных пунктов каждое", - заявил Миран. Федрезерв уже снизил ставку на 25 базисных пунктов в сентябре, а до конца года ему предстоят еще два заседания.

Другой член совета управляющих - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 базисных пунктов, учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США. По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным. Вместе с тем он заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Кроме того, в Штатах продолжается так называемый шатдаун - приостановка работы правительства из-за проблем с финансированием, в связи с которой не публикуются важные статданные.

Азиатские рынки акций в основном снижаются в пятницу на фоне ослабления "аппетита к риску" в связи с повышенной напряженностью в торговой сфере и продолжающимся шатдауном в США. Кроме того, инвесторов заставили нервничать признаки кредитных проблем у региональных банков США, вызвавшие опасения по поводу рисков для глобальных кредитных рынков. Беспокойство возникло после публикации отчета Zions Bancorp, сообщившего о потерях по кредитам. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 1,4% в ходе торгов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

Китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Рынки материкового Китая и Гонконга завершают неделю существенным падением в связи с эскалацией торговой войны Пекина и Вашингтона. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Южной Корее позднее в этом месяце, чтобы попытаться снизить напряженность.

Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,1% на торгах в пятницу. Поддержку рынку оказывает оптимизм в отношении конструктивных подвижек в американо-корейских торговых проектах. В частности, Сеул и США обсуждают варианты сотрудничества в области судостроения.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу после падения до минимумов с 5 мая по итогам торгов в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $60,81 за баррель, что на 0,41% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 1,37%, до $61,06 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дешевеют на 0,42%, до $57,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов снизилась на 1,39%, до $57,46 за баррель.

Инвесторы оценивают заявление президента США Трампа о его возможной встрече с президентом РФ Путиным после российско-американских переговоров на уровне советников. Трамп предположил в четверг, что такая встреча может состояться в Будапеште примерно через две недели. Президент США также сообщил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России. Эти новости ослабили опасения рынка относительно стабильности предложения, возникшие после сообщений главы Белого дома о готовности Дели отказаться от российских поставок нефти. В случае отказа от импорта из РФ Индии пришлось бы закупать нефть из других источников.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,52 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 120 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 267 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,53 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, снизились на 703 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 21,463 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,326 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 октября вырос на 0,12% и составил 116,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1160,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,92%), "Почта России БО-002P-03" (+0,66%), "Почта России БО-002P-02" (+0,64%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-1,64%), "РЖД-001P-01R" (-0,28%) и "РЖД-001P-02R" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-48R со сроком обращения около трех лет (1147 дней) на уровне 18,53% годовых. Ставки 2-37-го ежемесячных купонов плавающие с привязкой к среднему значению RUONIA, спред к RUONIA установлен в размере 1,75% годовых. Объем выпуска пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября за час. Техразмещение запланировано на 22 октября.

ООО "Село Зеленое холдинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 3 млрд рублей на уровне 260 базисных пунктов. По займу будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на дебютный выпуск облигаций прошел 16 октября. Техразмещение запланировано на 21 октября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Мосбиржа 1 октября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 750 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 24,97% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября. Техразмещение запланировано на 21 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.