Акции X5 привлекательны для покупок - ПСБ

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в настоящее время привлекательны для покупок, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 4385 рублей за штуку, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Эксперт также напоминает, что с 19 сентября акции ритейлера включены в индекс "голубых фишек" Московской биржи.

"Операционные результаты эмитента за 3К25 оцениваем как неплохие, хотя темпы роста ниже, чем во втором и третьем кварталах. Рост обеспечен за счет наращивания торговых площадей и сопоставимых продаж. Последние выросли из-за инфляции и трафика. У нас позитивный взгляд, компания выигрывает от роста цен на продовольствие и активного развития в регионах, а также фокусирования на максимальной автоматизации и цифровизации бизнес-процессов", - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.