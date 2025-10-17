Рубль может продолжить ослабление в сторону 11,4 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в дальнейшем может продолжить постепенный рост в сторону 11,4 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Геополитические новости сами по себе пока не оказывают заметное влияние на краткосрочную динамику валютного рынка, отмечают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат текущую торговую неделю вблизи уровня $61 за баррель в отсутствие значимых новостей относительно "торговой войны" между КНР и США, полагают аналитики банка.

