Рынок акций РФ может показать повышенную волатильность на следующей неделе - "Цифра брокер"

Российский рынок акций может показать повышенную волатильность на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Следующая неделя обещает быть насыщенной событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. Ожидаются заседание Банка России по ключевой ставке (24 октября 2025 года), а также возможная встреча президентов России и США. Эти события, безусловно, станут ключевыми для рынка и могут спровоцировать повышенную волатильность", - отмечают эксперты в комментарии.

