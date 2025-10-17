Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700 пунктов, целевой диапазон на пятницу - 2650-2750 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Индекс Мосбиржи в четверг "взлетел" на 7%, вернувшись выше 2700 пунктов при крайне высокой торговой активности - объем торгов достиг 160 млрд руб., максимума с начала августа, констатирует эксперт.

"Резкий рост рынка и ключевых "фишек", по нашему мнению был обусловлен геополитическим позитивом и усилен техническими факторами - сильной перепроданностью. Триггером выступил неожиданно состоявшийся телефонный разговор президентов России и США. По отзывам сторон, продуктивный, по итогам которого было принято решение подготовить и провести через личную встречу, - указывает Локтюхов. - Очередное улучшение на геополитическом треке, улучшающее и виды на ставку, способствовало мощной волне закрытия "коротких" позиций в бумагах и набору краткосрочных "лонгов". Рынок рос "широким фронтом", подавляющее большинство "фишек" прибавило более 5%".

"Пока характеризуем прилив оптимизма на рынке как коррекционный отскок, высота которого будет зависеть от новостного фона. В пятницу ждем, что оптимизм ослабнет: после бурного роста участники рынка перейдут к ожиданию новой порции новостей из США, способных позволить более четко оценить возможности скорого прогресса в украинском урегулировании, - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Так что волатильность, видимо, останется высокой. Целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 2650-2750 пунктов, уход ниже возможен лишь при явном негативе".

