Мнения аналитиков
Рубль постепенно будет двигаться к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
17 октября 2025 года 09:32
Рубль постепенно будет двигаться к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Рост предложения, оказывавший на валюты давление в первой половине текущей недели, на наш взгляд, является временным фактором поддержки рубля. И в дальнейшем на первый план выйдут фундаментальные факторы, что будет способствовать его ослаблению, - пишет эксперт в комментарии. - Так, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань и постепенно будет смещаться к его верхней границе. Отметим, что до конца осени мы ожидаем возвращения юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань, который, по нашим оценкам, оправдан с точки зрения факторов спроса и предложения, с преодолением к концу 2025 года его верхней границы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
17 октября 2025 года 10:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне 4100 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент отчитался об операционных результатах за III квартал 2025... читать дальше
.17 октября 2025 года 10:27
Индекс RGBI может вернуться к 115-116 пунктам на горизонте недели (к заседанию Банка России 24 октября 2025 года), а к концу текущего года может перейти в диапазон 118-120 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг... читать дальше
.17 октября 2025 года 10:11
Российский рынок акций может показать повышенную волатильность на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Следующая неделя обещает быть насыщенной событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. Ожидаются заседание Банка России по ключевой ставке (24... читать дальше
.17 октября 2025 года 09:51
Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700 пунктов, целевой диапазон на пятницу - 2650-2750 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Индекс Мосбиржи в четверг "взлетел" на 7%, вернувшись выше 2700... читать дальше
.17 октября 2025 года 09:15
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь; - число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в сентябре; - промышленное... читать дальше
.16 октября 2025 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи на новостях о переговорах Трампа и Путина
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в четверг совершил коррекционный отскок вверх на новостях от Минэкономразвития о возможной господдержке компаний в условиях финансовым проблем, а также на известиях о телефонных переговорах президентов США и России, давших надежду на ослабление геополитической напряженности; сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов, хотя еще утром индикатор опускался ниже 2530 пунктов. читать дальше
.16 октября 2025 года 19:22
Рубль в четверг сильно упал к юаню, скорректировавшись вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал, скорректировался вниз после сильного роста в предыдущие дни, в результате которого его котировки достигали максимальных отметок с конца июля. читать дальше
.16 октября 2025 года 19:02
Дивиденды ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам 2025 года могут составить около 200 рублей на акцию, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Компания представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. В третьем квартале 2025 года... читать дальше
.16 октября 2025 года 18:32
"Префы" Сургутнефтегаза остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть - "ВТБ Моя Аналитика"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Акции нефтяных компаний попали под двойной удар - укрепление рубля и снижение цен на нефть, отмечают... читать дальше
.16 октября 2025 года 18:04
Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 12 рублей на акцию (доходность 2,3%). Собрание акционеров, на котором будет принято... читать дальше
.16 октября 2025 года 17:32
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $145,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность Abbott Laboratories за... читать дальше
.16 октября 2025 года 17:02
Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом... читать дальше
.16 октября 2025 года 16:36
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1, полагает аналитик брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. По мнению эксперта, рост рубля связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки. Если ранее рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас все... читать дальше
.16 октября 2025 года 16:05
перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов. Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно, снижает риски для акционеров и делает бумаги... читать дальше
.16 октября 2025 года 15:35
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к снижению, активно дешевеет в рамках коррекции после обновления максимальных отметок с конца июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,145 руб., что на 15,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля. читать дальше
