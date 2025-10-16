.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг сильно упал к юаню, скорректировавшись вниз после очередного обновления максимума с конца июля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Рост потребительских цен в сентябре составил 0,34% после снижения на 0,4% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,39%
 
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов
Основной тренд на рынке микрофинансирования за последние 4 года - радикальный рост повторных займов, оформленных в течение 30 дней у одного и того же кредитора. Если в 1-м квартале 2022 г. доля таких ссуд в общем количестве составляла 29%, то к...
 
Через 3 года средняя пенсия в РФ превысит 30 тыс. руб.
Средняя страховая пенсия в России к 2028 году увеличится на четверть и достигнет 30 тыс. рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда, пишут "Известия". В этом году среднегодовой...
 
Строителям не оказали масштабной поддержки
В условиях продолжающегося замедления жилищного строительства правительство ищет способы поддержки отрасли - премьер-министр Михаил Мишустин дал ведомствам ряд поручений о проработке новых мер, пишет "Коммерсантъ". Минстрою, Минэкономики и...
 
16 октября 2025 года 19:22

Рубль в четверг сильно упал к юаню, скорректировавшись вниз после очередного обновления максимума с конца июля

Москва. 16 октября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал, скорректировался вниз после сильного роста в предыдущие дни, в результате которого его котировки достигали максимальных отметок с конца июля.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,1975 руб., что на 21 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля и поднимался до 11,258 руб. впервые со 2 сентября.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 октября на 24,49 копейки, до 79,0839 руб./$1, и увеличил курс евро на 35,76 копейки, до 92,0834 руб./EUR1.

"Рубль открылся вверх к юаню, который уходил чуть ниже отметки 10,94 руб. впервые с конца июля. Еще на старте сессии российская валюта резко подешевела, но вскоре восстановилась. Однако затем рубль стал быстро сдавать позиции: пара "юань-рубль" превысила уровень 11,25 руб. и прибавила более 2%. Ослаблению рубля может способствовать вероятное исчерпание временного избытка предложения иностранной валюты. Он был обусловлен, скорее всего, неравномерностью поступлений оплаты за российский экспорт, что связано с жестким санкционным режимом. В то же время валютная выручка экспортеров в целом остается под давлением санкций, геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж сырья, а также низких цен на нефть", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в августе 2025 года вновь обновила абсолютный максимум, достигнув 55,2% после 54,9% в июле и 54,3% в июне, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Начиная с марта 2025 года, когда этот показатель составил 51,6%, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте.

Рекордно высокой была в августе доля платежей в рублях за российский экспорт, она выросла до 56,3% с 54,4% в июле.

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в августе снизилась до 54,1% после 55,4% в июле. Она начиная с декабря 2024 года превышает половину, рекордно высокой была в апреле - 56,2%.

Рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.

Из данных за 13 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 октября ускорилась до 8,16% с 8,07% на 6 октября (и 7,98% на конец сентября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08% с 8,04% на 6 октября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером в четверг.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,8 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене на 0,15%, до $58,18 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 7,36 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Поддержку рынку в ходе торгов четверга оказывали заявления президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок нефти.

По словам Трампа, об этом ему сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России," - сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 октября осталась на прежнем уровне - 16,35% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц понизилась в четверг на 1 базисный пункт, до 16,89% годовых, версии на сроки три и шесть месяцев опустились на 3 базисных пункта и составили 17,99% и 19,89% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2025 года 10:47
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Х5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на горизонте года с прогнозной стоимостью на уровне 4100 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент отчитался об операционных результатах за III квартал 2025...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 10:27
Индекс RGBI может вернуться к 115-116п на горизонте недели - ПСБ
Индекс RGBI может вернуться к 115-116 пунктам на горизонте недели (к заседанию Банка России 24 октября 2025 года), а к концу текущего года может перейти в диапазон 118-120 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 10:11
Рынок акций РФ может показать повышенную волатильность на следующей неделе - "Цифра брокер"
Российский рынок акций может показать повышенную волатильность на следующей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Следующая неделя обещает быть насыщенной событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения. Ожидаются заседание Банка России по ключевой ставке (24...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 09:51
Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти к волатильной проторговке района 2700 пунктов, целевой диапазон на пятницу - 2650-2750 пунктов, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Индекс Мосбиржи в четверг "взлетел" на 7%, вернувшись выше 2700...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 09:32
Рубль постепенно будет двигаться к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятно продолжение восстановительной динамики основных мировых валют на торгах в пятницу, в ближайшие сессии пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань с постепенным смещением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка...    читать дальше
.
17 октября 2025 года 09:15
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь; - число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в сентябре; - промышленное...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 19:30
Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи на новостях о переговорах Трампа и Путина
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в четверг совершил коррекционный отскок вверх на новостях от Минэкономразвития о возможной господдержке компаний в условиях финансовым проблем, а также на известиях о телефонных переговорах президентов США и России, давших надежду на ослабление геополитической напряженности; сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился к $61,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов, хотя еще утром индикатор опускался ниже 2530 пунктов.    читать дальше
.
16 октября 2025 года 19:02
Дивиденды Х5 по итогам 2025г могут составить около 200 руб. на акцию - "Газпромбанк Инвестиции"
Дивиденды ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по итогам 2025 года могут составить около 200 рублей на акцию, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Компания представила операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. В третьем квартале 2025 года...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 18:32
"Префы" Сургутнефтегаза остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть - "ВТБ Моя Аналитика"
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются чрезвычайно привлекательными даже при сильном снижении цен на нефть, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Акции нефтяных компаний попали под двойной удар - укрепление рубля и снижение цен на нефть, отмечают...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 18:04
Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - ПСБ
Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой. Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 12 рублей на акцию (доходность 2,3%). Собрание акционеров, на котором будет принято...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 17:32
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $145,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность Abbott Laboratories за...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 17:02
Потенциал роста акций Займера составляет 15% - Freedom Finance Global
Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 16:36
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1 - "ВТБ Мои Инвестиции"
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1, полагает аналитик брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. По мнению эксперта, рост рубля связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки. Если ранее рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас все...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 16:05
Акции Интер РАО и Россети Ленэнерго - перспективные идеи роста в секторе - "Финам"
перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов. Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно, снижает риски для акционеров и делает бумаги...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 15:35
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к снижению, активно дешевеет в рамках коррекции после обновления максимальных отметок с конца июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,145 руб., что на 15,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.