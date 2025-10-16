Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Бумаги Henderson по-прежнему интересны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2025 года в размере 12 рублей на акцию (доходность 2,3%). Собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение, состоится 18 декабря.

"Предварительный коэффициент выплаты соответствует 50% чистой прибыли, - отмечает эксперт. - При этом за первый квартал текущего года компания уже выплатила 20 рублей на акцию (доходность 3,3%). Считаем приверженность компании выплате дивидендов хорошим фактором, что, даже несмотря на небольшую доходность, способствует росту привлекательности бумаг ретейлера".

Основным фундаментальным фактором при этом, на взгляд Кузнецовой, служит устойчивость бизнеса: полугодие Henderson закончил неплохо (рост выручки на 17% г/г, рентабельность EBITDA высокая и равна 34%, а долговая нагрузка небольшая).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.