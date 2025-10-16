"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $145,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Отчетность Abbott Laboratories за 3К25 в целом соответствовала ожиданиям по основным параметрам, - отмечает эксперт в комментарии. - Компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и подтвердила прогнозы по выручке и чистой прибыли на 2025 год. Акции Abbott принесли доходность в размере 14,5% за период с начала года, с небольшим опережением рынка (индекс S&P 500 за тот же период принес 13%), при этом бумага сохраняет умеренную недоoцененность с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 12% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)".

После публикации отчета за 3К25 акции Abbott просели, и в краткосрочной перспективе, на взгляд Саидовой, есть вероятность продолжения просадки, прежде чем цена стабилизируется и появится удобная точка для входа.

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.