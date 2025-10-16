"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $51,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 1,5%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

"Недавно опубликованная отчетность Bank of America за III квартал оказалась достаточно сильной - на фоне неплохой ситуации в экономике и заметного улучшения конъюнктуры на финансовых рынках выручка и прибыль продемонстрировали двухзначные темпы роста в годовом выражении и превзошли ожидания рынка, - пишет эксперт в комментарии. - Причем подъем финансовых метрик зафиксирован во всех отчетных сегментах банка. Мы продолжает позитивно оценивать дальнейшие перспективы банка, ожидая, что он продемонстрирует неплохой прирост финпоказателей по итогам всего 2025 года и в следующем году. Однако акции банка после роста на 19% в нынешнем году несколько превысили нашу целевую цену, и мы уже не видим пространства для их дальнейшего укрепления".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.