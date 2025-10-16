"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" после рассмотрения отчетности за 3К25 и подтверждает целевую цену - $213,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,7%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Гигант сектора здравоохранения Johnson & Johnson отчитался по выручке и прибыли за 3К с превышением прогнозов, причем оба ключевых сегмента, фармацевтический и медтех, показали уверенный рост продаж, - пишет эксперт. - Помимо этого, компания повысила свой прогноз по выручке на текущий год. С начала 2025 года акции эмитента принесли впечатляющую доходность в размере 32% (тогда как индекс широкого рынка S&P 500 прибавил только 13%), при этом бумага еще не исчерпала потенциал - торгуется с дисконтом 11,7% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

Johnson & Johnson - американский гигант сектора здравоохранения. Бизнес J&J подразделяется на два ключевых сегмента: фармацевтический ("инновационная медицина") и медтех (сегмент медицинского оборудования).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.