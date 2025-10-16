Прогнозная цена акций Газпрома - 164 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций ПАО "Газпром" на горизонте года составляет 164 рубля за штуку, сообщается в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

По предварительным данным за девять месяцев 2025 года показатель EBITDA эмитента продолжил рост, констатирует аналитик.

Он превысил 2,1 трлн руб., увеличившись на 37%. Существенную роль в этом играет газовый бизнес. Серьезное влияние оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР - более 27%. Об этом сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

"Пока данные только предварительные, но в целом настраивают на позитивный взгляд в отношении компании. Особенно в свете того, что долг "Газпрома" за 9М25 не увеличился. Полагаем, рост EBITDA будет обеспечен за счет контроля над операционными расходами. Наш целевой ориентир по бумагам "Газпрома" на двенадцать месяцев - 164 руб." - пишет Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.