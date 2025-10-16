.
16 октября 2025 года 10:32
Покупки акций в расчете на отскок выглядят рискованными - ПСБ
Покупки акций на российском фондовом рынке в расчете на коррекционный отскок выглядят рискованными, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Сохраняем на четверг наш целевой диапазон на уровне 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи с рисками тестирования его нижней границы при ухудшении ожиданий по геополитике. В текущей ситуации покупки акций в расчете на коррекционный отскок, на наш взгляд, несут на себе повышенные риски", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 октября 2025 года 17:02
Потенциал роста акций МФК "Займер" составляет 15% на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Займер" раскрыл операционные итоги за третий квартал. Объем выдач составил 13,1 млрд рублей, это на 2% ниже уровня прошлого года в годовом... читать дальше
.16 октября 2025 года 16:36
Курс доллара к концу 2025 года может составить около 85 руб./$1, полагает аналитик брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. По мнению эксперта, рост рубля связан с пересмотром ожиданий по динамике ключевой ставки. Если ранее рынок закладывал снижение до 14-15% к концу года, то сейчас все... читать дальше
.16 октября 2025 года 16:05
перспективные идеи роста в секторе электроэнергетики, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Абрамов. Заявление Минэнерго о том, что инициатива направления дивидендов энергетических госкомпаний на инвестиции не будет закреплена законодательно, снижает риски для акционеров и делает бумаги... читать дальше
.16 октября 2025 года 15:35
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз после очередного обновления максимума с конца июля
Москва. 16 октября. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже днем в четверг. Рубль перешел к снижению, активно дешевеет в рамках коррекции после обновления максимальных отметок с конца июля. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,145 руб., что на 15,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань падал до 10,9385 руб. впервые с 23 июля. читать дальше
.16 октября 2025 года 15:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $51,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 1,5%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Недавно опубликованная отчетность Bank... читать дальше
.16 октября 2025 года 15:01
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6620-6730 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 консолидируется после пятничной... читать дальше
.16 октября 2025 года 14:39
"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "покупать" после рассмотрения отчетности за 3К25 и подтверждает целевую цену - $213,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,7%, говорится в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Гигант сектора... читать дальше
.16 октября 2025 года 14:07
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной стоимостью на уровне 4320 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. "Эмитент представил операционные результаты за 3К25, все основные... читать дальше
.16 октября 2025 года 13:46
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Полюс" с целью 1995,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,76%, стоп-приказ: 2377,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент демонстрирует сильные... читать дальше
.16 октября 2025 года 13:21
Прогнозная стоимость акций ПАО "Газпром" на горизонте года составляет 164 рубля за штуку, сообщается в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. По предварительным данным за девять месяцев 2025 года показатель EBITDA эмитента продолжил рост, констатирует аналитик. Он превысил 2,1 трлн... читать дальше
.16 октября 2025 года 12:58
Ситуация с инфляцией в целом по-прежнему позволяет Банку России снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 24 октября 2025 года, считают аналитики Райффайзенбанка. А с учетом крепкого курса рубля вероятность такого шага, по их мнению, даже повышается. Однако,... читать дальше
.16 октября 2025 года 12:26
Прогнозная стоимость акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) составляет 680 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров компании рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18 декабря,... читать дальше
.16 октября 2025 года 11:55
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Мосэнерго" с 3,27 рубля до 2,65 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 42% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Бумаги эмитента с начала... читать дальше
.16 октября 2025 года 11:31
Инвестиционная компания "Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 3943 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Операционные результаты эмитента за III квартал и первое полугодие 2025 года... читать дальше
.16 октября 2025 года 11:11
Явных факторов для выхода индекса RGBI из консолидации пока не видно, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Статистика по инфляции остается неоднозначной и не дает четкого ответа, что предпримет ЦБ РФ на ближайшем заседании.... читать дальше
.
