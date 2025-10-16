Укрепление рубля носит локальный характер - БКС Экспресс

Укрепление рубля носит локальный характер и может прерваться в любой момент, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль сильно укрепился за последние недели и вернулся на максимумы конца июля, а инвалюты резко упали - доллар ниже 78,9 руб./$1 (еще -1,4% за вчера), евро почти 91,7 руб./EUR1 (-1%), биржевой юань потерял 0,9%, и пара CNY/RUB вновь под 11 руб./юань, - констатирует эксперт. - Риски остановки цикла ДКП на фоне роста налогов и инфляции увеличивают предложение валюты от экспортеров и сокращают спрос на валюту под импорт. Возможно, в массированных распродажах инвалют есть и след крупных операторов финансового рынка - например, снижение лимитов из-за превышения расчетного риска. Но это временно".

Локальное падение курсов инвалют, по мнению Зельцера, может прерваться в любой момент, после чего состоится сильное возвратное движение, и ориентиры на конец года не меняются: доллар способен вернуться в область 85-90 руб./$1, евро до 100 руб./EUR1, юань - к 12 руб./юань.

По мнению аналитика БКС, покупки от текущих выглядят спекулятивно интересно, главное - учитывать свои торговые риски и иметь запас времени. Перспективный фундаментальный фактор - сокращение притока валюты от экспортеров на фоне низких сырьевых цен, которое всегда идет с лагом, подчеркивает Зельцер.

