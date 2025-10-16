Фондовые рынки США и АТР торгуются без единой динамики, нефть дорожает

Dow Jones завершил торги в слабом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Фондовые индексы Южной Кореи и Австралии обновили рекорды, Китай в минусе. Цены на нефть растут, Brent торгуется по $62,4 за баррель.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

Поддержку рынку оказали позитивные корпоративные новости, в том числе сильные отчеты банков. Однако сдерживающим фактором остается усиление напряженности в торговых отношениях с Китаем.

Растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США, что делает еще более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, заявил в среду член совета управляющих Федеральной резервной системы Стивен Миран.

"На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике", - сказал Миран на мероприятии, организованном CNBC.

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор Beige Book показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда.

Публикация большинства статданных по экономике США по-прежнему приостановлена из-за шатдауна, и те немногие отчеты, которые выходят, внимательно отслеживаются рынком.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing в октябре вырос на 19,4 пункта - до 10,7 пункта с минус 8,7 пункта месяцем ранее, что говорит об умеренном росте производственной активности в штате. Положительное значение индекса отмечено в третий раз за последние четыре месяца, сообщил в среду Федеральный резервный банк Нью-Йорка, рассчитывающий этот индикатор.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали акции Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-2,9%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (-2,3%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1,3%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (-1,2%). В то же время уверенно подорожали бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) (+1,7%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+1,7%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+1,3%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+1,3%).

Капитализация Bank of America Corp. (SPB: BAC) выросла на 4,4% по итогам торгов. Второй по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 23%, выручку - на 11%. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Чистая прибыль Morgan Stanley (SPB: MS) в минувшем квартале подскочила на 45%, а выручка достигла рекордного максимума. Показатели также оказались лучше ожиданий. Его акции прибавили в цене 4,7%.

Котировки акций чипмейкеров выросли на сильной отчетности европейского производителя оборудования для выпуска чипов ASML. Рыночная стоимость Micron Technology Inc. увеличилась на 2,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 9,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 4,3%.

Бумаги американских агропромышленных компаний Bunge Global и Archer Daniels Midland подорожали на 13% и 2,5% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести эмбарго на поставки растительного масла и других товаров из КНР в ответ на отказ Пекина закупать американскую сою.

Акции Abbott Laboratories, квартальная выручка которой не оправдала ожиданий рынка, подешевели на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 0,04% - до 46253,31 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,4% - до 6671,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,66%, составив 22670,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 МСК увеличилось на 1,2%.

Котировки акций Softbank Group взлетели более чем на 8% - до максимума с апреля 2000 года.

Также существенно выросла цена бумаг других технологических компаний, включая Socionext (+8,8%), Renesas Electronics (+7,8%), Tokyo Electron (+4,6%), Screen Holding (+3,6%), Advantest (+1,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее сильно снизились котировки акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,3%, девелопера Hang Lung Properties и чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,2%.

Бумаги автопроизводителей XPeng (SPB: XPEV), Li Auto (SPB: LI) и BYD потеряли в цене соответственно 4,8%, 2,1% и 2%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - 2,6%, оператора казино Sands China - 2,5%.

При этом поднимается стоимость производителей золота Laopu Gold (+5,4%) и Zijin Gold International (+3,5%), производителя игрушек Pop Mart International Group (+5,2%), страховщика China Life Insurance (+3,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК вырос на 2% и обновил исторический максимум.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 2,4% - до рекорда.

Цена бумаг еще одного чипмейкера SK Hynix поднялась на 7%, автомобильной Hyundai Motor - на 7,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 8,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9% и также достиг рекорда.

Безработица в Австралии в сентябре поднялась до 4,5% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц, по данным статуправления. Это максимальный уровень почти за четыре года (с ноября 2021 года). Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали изменения уровня безработицы.

Количество безработных в стране выросло на 33,9 тыс. и составило 684 тыс. человек (максимум с октября 2021 года). Число занятых увеличилось на 14,9 тыс. - до рекордных 14,64 млн человек.

Наиболее сильный рост котировок показали акции инвестиционно-торговой платформы Hub24 и финкомпании AMP - на 9% и 8,5% соответственно.

Вслед за повышением стоимости золота до рекорда подорожали бумаги золотодобывающих компаний, включая Genesis Minerals (+8%), Bellevue Gold (+5,9%), Northern Star (+1,2%).

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP увеличилась на 0,2%, тогда как конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,4%.

Нефть дорожает утром в четверг на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $62,43 за баррель, что на $0,52 (0,84%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,48 (0,8%), до $61,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на $0,55 (0,94%), до $58,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,43 (0,7%), до $58,27 за баррель.

Оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Аналитики Bank of America полагают, что цена на Brent может опуститься ниже $50 за баррель в случае продолжения американо-китайской торговой войны при одновременном наращивании добычи странами-участницами ОПЕК+.

Между тем президент США заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. "Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России" - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Инвесторы ждут официальных данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 19:00 мск.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.