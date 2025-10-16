Цена золота может вырасти до $4300/унц. к концу текущего года - Freedom Finance Global

Цена золота может вырасти до $4300 за тройскую унцию к концу текущего года, полагает

ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Котировки золота в среду взлетели на 1,22%, до $4214,4 за тройскую унцию, обновив очередной исторический рекорд, отмечает эксперт в комментарии.

"Противоречивые заявления властей США относительно пошлин в отношении Китая только продолжают ослаблять доллар и двигать наверх котировки золота, - пишет Мильчакова. - Выступление главы американской ФРС Джерома Пауэлла не внесло ясности в возможные сроки прекращения шатдауна в США. Зато рынки увидели, что ФРС идет не на шаг впереди развития тенденций в американской экономике, а следует за уже развившимся трендом".

В ФРС заявили, что процентные ставки будут снижать с осторожностью, чтобы не навредить экономике США, и это, на взгляд аналитика, способствовало падению доллара, так как рынки восприняли, видимо, это заявление в качестве предупреждения, что в американской экономике не все так просто.

"Долларовый индекс DXY пока остается выше 98 пунктов, но говорить о развороте доллара на рост еще рано, - считает эксперт инвесткомпании. - Доверие к доллару, особенно в свете свежих прогнозов МВФ относительно роста мирового госдолга к 2029 году вплоть до 123% от мирового ВВП, продолжает снижаться, и неудивительно, что инвесторы считают золото намного более безопасным активом, чем доллар. Ожидаем, что к концу 2025 года цена драгметалла может вырасти до $4300 за тройскую унцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.