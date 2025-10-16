Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП, промышленное производство и торговый баланс Великобритании в августе (09:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в августе (12:00 мск);

- индекс цен производителей США и розничные продажи США в сентябре (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК);

- индекс цен производителей России в сентябре (19:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (19:00 МСК);

- выступление В. Путина на Российской энергетической неделе;

- встреча министров финансов управляющих центральных банков стран Большой двадцатки;

- акции "НоваБев" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2025 года;

- финансовые результаты банка "Санкт-Петербург" за 9 месяцев 2025 года по РСБУ;

- операционные результаты "Займера" и КЦ "ИКС 5" за 3-й квартал 2025 года;

- квартальные результаты Bank of NY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers, KeyCorp.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.