"Финам" понизил рейтинг акций Sempra Energy до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Sempra Energy с "держать"до "продавать", сохранив прогнозную цену на уровне $76,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 16,2%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Рост котировок Sempra во многом обусловлен новостным фоном вокруг стратегических сделок, включая продажу доли в Sempra Infrastructure Partners и планируемую реализацию газораспределительного бизнеса в Мексике, - отмечает эксперт. - При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на 2025 годне изменились, поэтому мы пока не видим причин для пересмотра цены вверх. Таким образом, на наш взгляд, текущая динамика акций отражает завышенные ожидания рынка, что делает бумаги переоцененными и уязвимыми к коррекции".

Sempra - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.