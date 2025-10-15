"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 1025 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 1025 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты считают, что ЮМГ может выплатить накопленные денежные средства в виде разового большого дивиденда и в дальнейшем вернуться к регулярным выплатам, что может способствовать росту акций компании.

Аналитики сервиса видят потенциал роста в акциях на фоне следующих факторов:

- Компания работает в защитном секторе экономики - медицине, финансовые показатели которого слабо зависят от изменения в геополитике и макроэкономике, а услуги компаний пользуются наиболее стабильным спросом со стороны потребителей.

- Стабильность бизнеса (из-за наличия иностранного акционера компания остановила выплату дивидендов в 2022 году, погасила большую часть долговых обязательств и по итогам первого полугодия 2025 года накопила 17,7 млрд рублей денежных средств. Процентные доходы по накопленным средствам в 3,7 раза превышают процентные расходы).

- Низкая оцека акций (P/E (отношение капитализации компании к ее чистой прибыли) ~5,9x, EV/EBITDA (соотношение капитализации компании с учетом чистого долга к прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации) ~4,9x).

Стратеги полагают, что компания может выплатить до 95% накопленных денежных средств, так как текущая операционная деятельность с лихвой покрывает все операционные и инвестиционные затраты. Это эквивалентно 254 рублям на акцию, или 33% потенциальной дивидендной доходности к цене открытия данной инвестидеи.

По мнению экспертов сервиса, риском для акций "Юнайтед Медикал Груп" является сохранение высокой ключевой ставки Банка России, что может отложить рекомендацию Совета директоров по дивидендам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.