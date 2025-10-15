Существенных фундаментальных факторов для укрепления рубля в настоящее время нет - ПСБ

Существенных фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления национальной валюты по отношению к доллару и юаню в настоящее время нет, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич.

Рублю в сложившихся условиях удалось установить максимумы с августа, констатирует эксперт.

Однако, на его взгляд, в текущий момент нет существенных фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты - можно ожидать постепенной балансировки спроса и предложения иностранной валюты и смещение его в пользу иностранной валюты.

"Это может произойти на фоне дальнейшей активизации импортеров и продолжения в октябре цикла снижения ключевой ставки. В этом случае до конца осени юань может вернуться в диапазон 11,5-12 руб., а доллар - в коридор 82-86 руб./$1, - пишет Зварич в материале ПСБ. - При этом до конца года тенденция на ослабление национальной валюты сохранится, что позволит юаню подняться выше 12 руб., а доллару - в район 86-87 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.