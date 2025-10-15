Прогнозная цена акций ИВА - 205 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "ИВА" составляет 205 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Компания объявила о планах занять 20-25% рынка корпоративных почтовых серверов к 2028 году благодаря своей почтово-календарной системе IVA Mail. Менеджмент оценивает среднегодовые темпы роста этого рынка в ближайшие пять лет в 40% в год. Это является очень высокими темпами даже для развивающихся сегментов российского IT-сектора, отмечает эксперт.

"Российский рынок корпоративных коммуникаций в целом, согласно прогнозам экспертов, до 2030 года может расти темпами до 21% в среднем в год. Напомним, что ранее, в конце мая текущего года, глава IVA Technologies Станислав Иодковский на встрече российских предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ограничить использование иностранных коммуникационных сервисов, - указывает Мильчакова. - После этой встречи государство оказало значительную поддержку в продвижении отечественного мессенджера МАХ".

Новая система IVA Mail, как ее позиционируют в самой компании, является полноценной альтернативой зарубежной Microsoft Exchange, а также, по всей видимости, она способна составить конкуренцию еще и российским аналогам, отмечает аналитик инвесткомпании. Так, в IVA Mail включен инструментарий для перехода клиентов на IVA Mail с других почтовых систем, в том числе для поэтапного перехода.

"Мы полагаем, что новые прорывные решения могут помочь эмитенту увеличить темпы роста выручки по МСФО в 2025 году, ожидаем роста выручки эмитента на 2-5%, EBITDA - на 12-15% к 2024 году", - пишет Мильчакова в материале.

