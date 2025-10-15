Freedom Finance Global пока не рекомендует к покупкам бумаги компаний стройсектора РФ

Freedom Finance Global в настоящее время не рекомендует к покупкам бумаги компаний российского строительного сектора, говорится в комментарии аналитика Владимира Чернова.

Эксперт считает, что давление на строительную отрасль в РФ сохранится, пока не восстановится доступность ипотеки и не снизится стоимость фондирования.

Облигации девелоперов растут по объему, 34,7 млрд рублей в третьем квартале, купоны - по 20-25%, а доходности доходят до 17-30%, что заметно удорожает обслуживание долга, отмечает он.

"С учетом слабого спроса на рынке недвижимости базовый сценарий включает боковую динамику и высокую выборочность с сохранением давления. Разворот на рынке от котировок ценных бумаг девелоперов ждем не ранее второй половины 2026 года, что будет напрямую зависеть от монетарной политики регулятора. Поэтому пока не рекомендуем к покупкам бумаги компаний строительного сектора", - пишет Чернов в материале.

