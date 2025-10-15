"Финам" повысил прогнозную цену бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $115,4

"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до $115,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Магомеда Магомедова.

"Бумаги с начала 2025 года выросли на 6,6%, уступив широкому рынку, который поднялся на 13,1%. Причиной отставания стало ралли в технологическом секторе, оно частично обошло компании потребительского спроса, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на перспективы ETF: поддержку фонду оказывает стабильный рост потребления и восстановление расходов на услуги, однако риски со стороны инфляции, тарифов и ослабления потребительских настроений ограничивают потенциал дальнейшего движения", - пишет эксперт.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF - инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании дискреционного потребительского спроса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.