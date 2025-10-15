"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз ослабления рубля до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань на горизонте до конца 2025г

"Т-Инвестиции" сохраняют прогноз на ослабление курсов пар доллар/рубль и юань/рубль до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань соответственно на горизонте до конца текущего года, сообщается в комментарии главного экономиста брокера Софьи Донец.

"Очередной виток укрепления в целом стал неожиданностью. Это может быть временным эффектом - разворот позиций крупных участников для управления своей ликвидностью, подготовка их к выплатам по рублевым обязательствам, уплате налогов. Но может сказываться и общая подстройка рынка к изменению экономических прогнозов на фоне сентябрьского обновления бюджета, - пишет эксперт. - Замедление роста госрасходов, рост налогов, НДС - все это реальность более длительного периода высоких рублевых ставок, более слабой экономики и рынка, отсроченного восстановления инвестиций. В целом это факторы более крепкого рубля. Но все это не исключает целиком потенциал ослабления рубля на фоне стагнации экспортной выручки. Наблюдаем за ситуацией, сохраняем прогноз на ослабление до конца года до 91,5 руб./$1 и выше 12,5 руб./юань".

